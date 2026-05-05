Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní posunuli poslanci do 2. čítania
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní, o návrhu tak môžu definitívne rozhodnúť už na aktuálnej 49. schôdzi.
Dôvodom zrýchleného postupu sú podľa predkladateľa mimoriadne okolnosti, keď by pri rokovaní v štandardnom konaní hrozili značné hospodárske škody. Navrhované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní by mali zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľským orgánom.
Novela verejného obstarávania má priniesť viaceré zmeny v kontrole a realizácii zákaziek. Napríklad, zadať zákazku bude môcť nielen prijímateľ, ale aj partner, keďže sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom.
Navrhované znenie ďalej umožní vykonať kontrolu zmeny zmluvy všetkých nadlimitných zákaziek na základe výsledkov rizikovej analýzy. „Podmienkou pre začatie kontroly po uzavretí zmluvy z podnetu poskytovateľa je riadne vykonaná analýza rizík,“ uvádza dôvodová správa. Zároveň sa predĺži lehota na oznámenie o začatí kontroly zo štyroch na sedem pracovných dní a umožní sa, aby kontrola po uzavretí zmluvy mohla byť vykonaná aj v iných priestoroch ako u prijímateľa.
Novela rieši aj prísľub SR vyrovnať sa s námietkami nesúladu definície základného bezpečnostného záujmu. Prijatie novej právnej úpravy v čo najskoršom termíne je tak podľa MIRRI nevyhnutné na zníženie rizika, respektíve zamedzenie vzniku možných finančných strát štátu.
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) predtým v parlamente neodôvodnil návrh na skrátené konanie ani samotnú novelu verejného obstarávania. Vláda napokon rozhodla o presune tohto materiálu organizačne pod gesciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, novelu preto odôvodnil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
