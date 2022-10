Zmeny v Zákonníku práce zavedú aj otcovskú dovolenku

Bratislava 31. októbra (TASR) - Novela Zákonníka práce, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, prináša viaceré zmeny pre zamestnancov. Ide o prevedenie smerníc Európskej únie o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach pre zamestnancov a lepšie zosúladenie ich rodinného a pracovného života. Informoval o tom v pondelok tlačový odbor rezortu práce.



Doplnil, že novela zavedie dva týždne plateného voľna pre čerstvých otcov, aj keď matka poberá materské alebo rodičovský príspevok, ďalej možnosť rodiča požiadať o prácu z domácnosti z dôvodu starostlivosti o dieťa a elektronické informovanie a vybavovanie žiadostí.



Nový typ dávky otcovské po splnení zákonných podmienok budú môcť otcovia poberať v období šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu do skončenia otcovskej dovolenky. Ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizovaná, tento čas sa predlžuje o obdobie hospitalizácie. Novela má zabezpečiť podmienky pre vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom v ranom veku a rovnomernejšie rozdelenie opatrovateľských povinností, vysvetlilo ministerstvo práce.



Dodalo, že podpora zosúladenia rodinného a pracovného života je v Zákonníku práce vyjadrená aj právom zamestnanca požiadať o vhodnú úpravu pracovného času alebo kratší pracovný čas z dôvodu starostlivosti o dieťa. Novela toto právo dopĺňa o možnosť rodičov starajúcich sa o dieťa do určitého veku požiadať o prácu z domu na účel starostlivosti o dieťa, pričom zamestnávateľ sa žiadosťou musí zaoberať a prípadné zamietnutie musí zdôvodniť písomne.



Novela prináša aj právo žiadať o stabilnejšiu formu práce a právo žiadať o prácu na neurčitý čas, ak má zamestnanec pracovnú zmluvu na určitú dobu, alebo na plný úväzok, ak má zamestnanec pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas. Novelizácia taktiež upravuje maximálnu dĺžku skúšobnej doby pri zamestnancovi s pracovným pomerom na určitú dobu, ak ide o časovo kratšie pracovné pomery. Rovnako novela zlepšuje pravidlá pri oslovovaní zamestnancov odborovou organizáciou a informovaní o svojej činnosti na pracoviskách, kde sa pracuje z domu, vysvetlil rezort práce.



Tiež sa zníži administratívna záťaž zamestnávateľov, nebude potrebné uzatvárať so zamestnancami dohodu o zrážke zo mzdy v prípadoch ako nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. Zavádza sa aj možnosť poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania a odpovedí na žiadosti zamestnanca, kde zamestnávateľ musí odpovedať písomne, a to nielen v papierovej forme, ale aj elektronicky, uzavrel tlačový odbor MPSVR.