Zmeny v zdaňovaní kryptomien majú podľa odborníkov viacero nedostatkov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Novela zákona o dani z príjmov, ktorá má od nového roka znížiť daňovo-odvodové zaťaženie a priniesť zmeny v zdaňovaní kryptomien, má množstvo dier a nedostatkov. Upozornili na to daňoví advokáti z kancelárie Highgate Law & Tax.



Hoci zámer zákonodarcov bol oslobodiť výmenu kryptomien od daní, pri podrobnom preštudovaní sa podľa nich ukázalo, že výmena virtuálnej meny za inú bude naďalej minimálne u fyzických osôb podliehať dani. Pri zisťovaní, kedy a akou sadzbou, je pritom potrebná veľmi hĺbková analýza.



Rovnako sú podľa právnikov nedotiahnuté aj ďalšie zmeny zákona, ktoré sa týkajú zdaňovania zamestnaneckých podielov a predaja podielov v obchodných spoločnostiach. Potrebné je preto po voľbách zákon opäť otvoriť a technicky upraviť, predpokladajú odborníci.



Po novom sa budú kryptomeny po roku držania zdaňovať 7 % sadzbou a zdravotné odvody sa platiť nebudú. Výmena virtuálnej meny za inú nemala dani podliehať vôbec, podľa advokátov sa však ukázal opak. Zo zákona totiž jasne vyplýva len to, že dani nebude podliehať výmena kryptomeny za službu alebo tovar do sumy 2400 eur. Ostatné formy výmeny, teda aj výmenu virtuálnej meny za inú, budú musieť fyzické osoby zdaniť. V prípade právnických osôb to nie je úplne jednoznačné.



"Nakoľko však má zákon medzery, nie je v ňom automaticky doriešené ani to, za akých okolností bude potrebné výmenu kryptomien zdaniť a akou sadbou. Novela sa okrem toho netýka iných kryptoaktív ako virtuálnych mien, čiže napríklad NFT alebo niektoré ďalšie kryptoaktíva sa budú zdaňovať štandardnou 19 %, resp. 25 % sadzbou, a vzťahovať sa na to budú aj 14 % zdravotné odvody ako doteraz," priblížil daňový a finančný advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.



Novela má podľa právnikov aj ďalšie technické a principiálne nedostatky. Oslobodené od daní mali byť aj zamestnanecké akcie, resp. podiely vo firme, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov, tzv. ESOP. Ak však pôjde o podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným a fyzická osoba ho po troch rokoch predá, bude musieť zo zisku zaplatiť daň. Ak by išlo o akcie, nemusela by ich zdaňovať.



Od daní má byť u fyzických osôb oslobodený predaj podielu v s. r. o. po troch rokoch, platí to však len v tom prípade, ak osoba podiel nadobudla po 1. januári 2024. Naopak, tieto podmienky sa nevzťahujú na akciovú spoločnosť, upozornili odborníci. Ak ide o predaj podielov na družstve alebo o podiely komanditistu, tieto budú riadne zdanené.



"Predmetné zmeny neprešli riadnym legislatívnym konaním, chýbalo kvalitné medzirezortné pripomienkové konanie a analýza, a tak kvalita prijatej novely zákona o dani z príjmov nezodpovedá štandardnom kvality právnych noriem v oblasti verejného práva. Prijaté zmeny obsahujú aj množstvo ďalších technických a legislatívnych nedostatkov a tiež sa javí, že v oblasti investičných fondov sú ustanovenia v novele v rozpore s právom EÚ," doplnil Varga.