Zmeny vo VMware otvárajú diskusie v slovenských firmách

Bratislava 9. apríla (OTS) - S nedávnym prevzatím VMware spoločnosťou Broadcom a následným prechodom z modelu trvalých licencií na predplatné, čelí mnoho slovenských firiem neistote ohľadom budúcich IT nákladov. Tieto zmeny, spolu s alarmujúcim zvýšením licenčných poplatkov VMware – v niektorých prípadoch až dvanásťnásobným – vyvolávajú vážne otázky o budúcnosti IT infraštruktúry a hľadanie cenovo dostupnejších a flexibilnejších riešení. V tomto kontexte sa ako vhodná alternatíva ponúka open-source platforma Proxmox , ktorá predstavuje flexibilnú a cenovo prístupnú cestu pre virtualizáciu a kontajnerizáciu.Proxmox sa vyznačuje výkonným riešením pre správu virtualizovaných serverov a kontajnerov, ktoré poskytuje používateľom nielen úplnú slobodu od licenčných poplatkov, ale aj rozšírené možnosti pre zabezpečenie bezpečnej a efektívnej IT infraštruktúry.hovoríAko open-source riešenie Proxmox nevyžaduje licenčné poplatky, čo firmám umožňuje dosiahnuť výrazné úspory.Proxmox zaisťuje spoľahlivé riešenie aj pre náročné pracovnéIntegrované bezpečnostné funkcie vrátane firewallu, šifrovania a autentifikácie používateľov chránia citlivé dáta a infraštruktúru.Intuitívne webové rozhranie Proxmoxu uľahčuje správu a dohľad nad virtuálnymi prostrediami a prispieva k dlhodobej úspore prevádzkových nákladov.Spolupráca so skúseným technologickým partnerom, ako je vshosting, prináša do procesu prechodu na Proxmox rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu a hladkú realizáciu. Vshosting sa zameriava na hĺbkovú analýzu IT prostredia svojich klientov, na základe ktorej vypracováva strategické plány prispôsobené špecifickým potrebám a cieľom každého podnikania. Tieto plány sú zamerané na optimalizáciu infraštruktúry a zahŕňajú vývoj migračných stratégií a metodík. Cieľom je zabezpečiť, aby migrácia prebehla hladko s minimálnym prerušením bežných operácií.Vshosting tiež poskytuje podrobné poradenstvo a asistenciu počas celého migračného procesu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s implementáciami Proxmoxu v rôznych klientskych inštaláciách a jeho dlhodobému využívaniu v interných systémoch, vshosting ponúka overené riešenia, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a efektivitu IT systémov.Špecializovaná podpora a služby ponúkané vshostingom sú kľúčové pre úspešnú transformáciu IT infraštruktúry, minimalizáciu rizík a maximalizáciu efektivity a bezpečnosti. Výsledkom je modernejšia, flexibilnejšia a ekonomicky výhodnejšia IT infraštruktúra pre podniky, ktorá im umožňuje lepšie reagovať na meniace sa trhové podmienky a technologické požiadavky. Rozhodnutie pre Proxmox, podporené dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou vshostingu, tak otvára dvere k efektívnejšej a bezpečnejšej budúcnosti v oblasti IT. vshosting je najväčší poskytovateľ cloudových a managed hostingových služieb na Slovensku. Bola založená v roku 2006 a je základným technickým pilerom, na ktorom stoja úspešné e-shopy a IT spoločnosti. Tím takmer 100 odborníkov vshosting zabezpečuje bezproblémový chod desiatok tisíc e-shopov a stoviek ďalších webových stránok a IT projektov v celej Európe, od dynamických startupov až po priemyselné giganty. Vďaka tomu hostuje viac ako 65 % slovenských e-shopov, ako napríklad GymBeam, BeLenka, či Martinus. Medzi technologické spoločnosti, ktorým vshosting pomáha k úspechu, patria Shoptet, Shopsys a Solvertech.