Zmluva o tzv. trvalom eurovale by mala prejsť úpravou

Bratislava 13. januára (TASR) – Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. trvalý euroval, by sa mala upraviť. Dohodu s týmto cieľom na stredajšom rokovaní odsúhlasila vláda. Je súčasťou balíka zmien týkajúcich sa prehlbovania Hospodárskej a menovej únie. Podpis finálneho znenia dohody sa očakáva v januári 2021 s následnou ratifikáciou do konca tohto roka.



Lídri Európskej únie (EÚ) na samite eurozóny v decembri 2018 prijali vyhlásenie, ktoré sa týka reformy hlavných prvkov ESM. Reforma podľa dôvodovej správy v prvom rade vytvára právny podklad pre spoločný zabezpečovací mechanizmus, cez ktorý bude môcť ESM poskytnúť úver Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (SRB) pre potreby Jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF).



Tento jednotný fond bol podľa materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR vytvorený na to, aby sa pri záchrane bánk predišlo financovaniu z peňazí daňovníkov. Fond je financovaný z príspevkov bánk a jeho použitie sa predpokladá v situácii, keď je rezolúcia banky vo verejnom záujme a iné možnosti záchrany sa vyčerpali.



"Môže sa však stať, že v čase krízy bude kolabovať viacero bánk naraz a zdroje v tomto fonde nebudú dostatočné. V takomto prípade si bude môcť SRF požičať prostriedky z ESM cez spoločný zabezpečovací mechanizmus," priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Takáto pôžička podľa MF nebude mať žiadny vplyv na kapitál členských štátov v ESM a bude zo strednodobého hľadiska fiškálne neutrálna, teda splatená z príspevkov bankového sektoru.



Dohoda tiež stanovuje kritériá schvaľovania úverov a vyplácania prostriedkov v rámci zabezpečovacieho mechanizmu vrátane pravidla použitia mechanizmu ako veriteľa poslednej inštancie. "V prípade poskytnutia finančnej asistencie cez zabezpečovací mechanizmus má ESM status prednostného veriteľa podobne, ako je tomu pri iných úveroch ESM. Financie poskytované ESM sú týmto významne ochránené v prípade ich použitia, pretože budú vrátené ako prvé," konštatuje MF.



Reformou tiež dochádza k sprísneniu v druhej oblasti, ktorou je podmienenosť poskytovania stabilizačnej pomoci. Dohoda explicitne stanovuje, že stabilizačná podpora ESM môže byť poskytnutá len tým členským štátom, ktorých dlh je považovaný za udržateľný a ktorých schopnosť splácať dlh voči ESM je potvrdená. "Posúdenie udržateľnosti bude vykonané na transparentnom a predvídateľnom základe Európskou komisiou (EK) v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB) a ESM, a, ak je to vhodné a možné, spolu s Medzinárodným menovým fondom (MMF)," podotkol rezort financií.



Ten zároveň ozrejmil, že v minulosti bol MMF povinným účastníkom rokovaní o podmienkach stabilizačných programov, najmä z dôvodu technickej expertízy tejto inštitúcie. Spolupráca s MMF však nebola pre európske krajiny vždy výhodná. Cieľom reformy ESM je preto aj posilniť kompetencie ESM tak, aby vedel v prípade potreby MMF nahradiť.



ESM bude preto po novom stáť pri mnohých dôležitých rozhodnutiach, ktoré mala doposiaľ na starosti tzv. Trojka (EK, ECB a MMF). Spoločne budú analyzovať dlhovú udržateľnosť krajín, navrhovať a kontrolovať dodržiavanie podmienok úveru. MMF bude prizvaný, ak to európske krajiny uznajú za prínosné.



Dohoda ďalej upresňuje použitie preventívnych finančných nástrojov. Tie slúžia na podporu členom ESM so zdravými ekonomickými fundamentmi, ktorí by však mohli byť ovplyvnení nepriaznivým otrasom mimo ich kontroly.



Reforma zmluvy bola odsúhlasená na Euroskupine v júni 2019 a potvrdená lídrami krajín EÚ na samite eurozóny v decembri 2019. Finálne znenie reformovanej zmluvy bolo potvrdené v marci 2020 a politická dohoda na celkovom balíčku súvisiacom s prehlbovaním Hospodárskej a menovej únie bola potvrdená na zasadnutí Euroskupiny vlani v novembri po vydaní správy o znižovaní rizík.