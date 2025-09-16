< sekcia Ekonomika
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Iránom sa upraví
Poslanci Národnej rady (NR) SR s protokolom vyslovili súhlas.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Zohľadnenie zásadných zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania je cieľom Protokolu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení vzájomná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Poslanci Národnej rady (NR) SR s protokolom vyslovili súhlas.
„Potreba úpravy vyplýva zo zásadných zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktoré nastali od roku 2016, kedy bola zmluva podpísaná. Účel a predmet protokolu sa zhodujú s účelom a predmetom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, t. j. vytvorenie právneho rámca pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov,“ priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Protokol upravuje a dopĺňa zmluvu najmä o vybrané opatrenia Akčného plánu G20 a OECD týkajúce sa boja proti erózii základov dane a presunu ziskov, ako aj iné opatrenia, napríklad zavedenie definície nového pojmu či úpravy v článku o výmene informácií. Ministerstvo konštatovalo, že spôsob zamedzenia dvojitému zdaneniu je úplne v kompetencii jednotlivých členských štátov a právo EÚ neupravuje uzatváranie týchto zmlúv.
