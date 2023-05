Zmluvný výrobca iPhonov Foxconn kupuje pozemok v Indii

Bangalúr 9. mája (TASR) - Taiwanský elektronický gigant Foxconn, kľúčový dodávateľ americkej spoločnosti Apple, kúpil obrovský pozemok na okraji indického technologického centra v meste Bangalúr. Chystá sa totiž diverzifikovať svoju výrobu mimo Číny. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Foxconn, známy aj pod oficiálnym názvom Hon Hai Precision Industry, je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete a hlavným výrobcom telefónov iPhone pre Apple.



Obe spoločnosti sa snažia presunúť výrobu z Číny po problémoch, ktoré im spôsobila prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v tejto ázijskej krajine a nepokojoch v čínskych prevádzkach. Tiež pre pokračujúce diplomatické napätie medzi USA a Čínou, ktoré poškodilo výrobu.



Kúpa pozemku s rozlohou 1,2 milióna štvorcových metrov (m2) neďaleko letiska Bangalúr bola oznámená vo vyhlásení pre londýnsku burzu. V dokumente sa uvádza, že dcérska spoločnosť Foxconnu India Mega Development zaplatí 3 miliardy rupií (33,23 milióna eur) za pozemok. Ďalšia divízia Foxconnu získala práva na pozemok s rozlohou 480.000 m2 vo Vietname.



Vedenie indického štátu Karnataka v marci avizovalo, že Apple bude "čoskoro" vyrábať iPhony v novom indickom závode, pričom v krajine pribudne zhruba 100.000 pracovných miest.



Agentúra Bloomberg News ten mesiac informovala, že Foxconn plánuje investovať 700 miliónov USD (634,23 milióna eur) do novej továrne v štáte Karnataka.



Foxconn už vyrába mobilné telefóny Apple v Indii, od roku 2019, vo svojom závode v južnom štáte Tamil Nadu a plánuje expanziu. Applu sa v Indii celkom darí, predaj iPhonov tam v minulom roku dosiahol 6,7 milióna kusov. Krajine s 1,4 miliardami obyvateľov patrí druhé miesto v rámci počtu používateľov smartfónov na svete, po Číne.



Americký koncern vlani v septembri uviedol, že svoj najnovší iPhone 14 vyrobí v Indii. Podľa Bloomberg News táto krajina sa pritom vlani podieľala len 7 % na globálnej produkcie iPhonov, čím zaostala za Spojenými štátmi, Čínou, Japonskom a ďalšími.



Čína, ktorá patrí medzi popredných výrobcov produktov Apple, vlani v novembri zaznamenala prerušenie produkcie pre blokády spojené s pandémiou a tiež nepokoje v najväčšej továrni na iPhony v krajine, ktorú vlastní Foxconn.



To podnietilo plány na diverzifikáciu výroby, aby Foxconn nebol príliš závislý od jedného regiónu. Podľa analytikov to neznamená, že výroba v Číne klesne na nulu, ale že spoločnosť chce vybudovať podobné výrobné kapacity v Indii, aby mala viacero miest, na ktoré sa môžu spoľahnúť.



(1 EUR = 90,2775 INR; 1 EUR = 1,1037 USD)