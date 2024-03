Zmluvu s Castor & Pollux označili Bojnice za nevýhodnú

Bojnice 13. marca (TASR) - Viacero podmienok zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Castor & Pollux, ktorá má v Bojniciach záujem niekoľko rokov postaviť zábavno-náučný park pod pracovným názvom Krajina legiend, označilo mesto za nevýhodné. Vyplýva to z uznesení, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom poslednom rokovaní.



Zmluvu o spolupráci pri výstavbe zábavno-náučného parku a súvisiacich investícií uzatvorilo vtedajšie vedenie mesta ešte v roku 2006. Podľa jej znenia má mesto povinnosť previesť na spoločnosť pozemky, na ktorých sa nachádzajú mestské parkoviská a niektoré priľahlé pozemky. Takisto má povinnosť vyrubovať firme daň z nehnuteľnosti v najnižšej prípustnej či prípadne nulovej sadzbe, a to počas desiatich rokov od vydania každého kolaudačného rozhodnutia na projekt zábavného parku.



"Prevod týchto pozemkov podľa zmluvy sa pre mesto javí ako zjavne ekonomicky nevýhodný a zjavne nevýhodné sú aj podmienky predaja. Kúpna cena bola dohodnutá na jednu slovenskú korunu, teda 0,03 eura. Táto cena je nepochopiteľne nízka a výrazne pod trhovou cenou," uviedol primátor Ladislav Smatana. Orientačná cena za pozemky pritom podľa neho predstavuje 4,6 milióna eur, ak by sa pozemky predávali iba ako parkoviská, prípadne približne 12,7 milióna eur v prípade, ak by sa tieto pozemky predávali ako riadne stavebné pozemky. Mesto tvrdí, že takto dohodnutá kúpna cena je v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom mesta a zákonom o majetku obcí.



Mestu navyše podľa analýzy hrozí likvidačná pokuta, ak neuzatvorí kúpnu cenu za pozemky do vopred určeného termínu, a to vo výške 12,7 milióna eur. Existuje totiž podľa nej reálne riziko, že samospráva nebude mať dostatok času na prerokovanie kúpnej zmluvy v zmysle zákona. Radnica tiež argumentuje, že zákon o majetku obcí ani aktuálne platné zásady hospodárenia s majetkom mesta neumožňujú takýto predaj pozemkov. Tieto predstavujú strategický majetok, ktorý podlieha zvýšenej ochrane.



"Možno dôvodne tvrdiť, že zmluva uzatvorená pred 18 rokmi nemôže byť v dnešných podmienkach objektívne naplnená," skonštatovali právnici v analýze. Plnenie povinností mesta zo zmluvy je podľa nich právne problémové a pre majetok mesta ohrozujúce.



"Poslanecký zbor sa stotožnil s tým, že z uvedených štyroch dôvodov je zmluva jednak jednostranne nevýhodná, ide o strategický majetok, hrozí nám drakonická pokuta. Ide o vec, ktorá je od roku 2006 čiastočne riešená, ale nevyriešená," podotkol primátor. MsZ podľa neho vyjadrilo názor, že nemôže pripustiť, aby došlo k plneniu na základe zmluvy.



TASR s otázkami oslovila i investora, ten sa k nim doteraz nevyjadril.



Park mal podľa zámeru investora vytvoriť zhruba 2000 pracovných miest, z toho 800 už počas samotnej výstavby. Investičné náklady pred niekoľkými rokmi firma odhadla na približne 300 miliónov eur, rozlohu parku na asi 32 hektárov. Spoločnosť počas rokov rokovala s viacerými zahraničnými investormi, zámer predložila medzi indikatívne projekty Fondu na spravodlivú transformáciu.