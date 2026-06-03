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Zmluvy na základe verejného obstarávania presiahli sumu 9 mld. eur
V roku 2025 bolo celkom zrušených 800 postupov, z toho 309 postupov (38,6 %) bolo plne alebo čiastočne financovaných z fondov EÚ.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné subjekty v roku 2025 celkovo ukončili 8004 postupov verejného obstarávania a uzavreli zmluvy v celkovej hodnote 9,163 miliardy eur. Pri zákazkách financovaných z fondov Európskej únie (EÚ) ukončili 2519 postupov (31,5 %) v zmluvnej hodnote 2,883 miliardy eur (31,5 %). Vyplýva to z informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2025, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.
Materiál predložil na rokovanie kabinetu predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič. V roku 2025 bolo celkom zrušených 800 postupov, z toho 309 postupov (38,6 %) bolo plne alebo čiastočne financovaných z fondov EÚ.
„Z hľadiska počtu postupov mali najväčší podiel na verejnom obstarávaní verejní obstarávatelia s počtom 7464 (93,3 %). Z toho štátna správa sa na verejnom obstarávaní podieľala 4567 postupmi (57,1 %) a samospráva 2897 postupmi (36,2 %). Obstarávatelia sa na verejnom obstarávaní podieľali počtom 479 ukončených postupov (6,0 %). Iné subjekty sa na verejnom obstarávaní podieľali počtom 61 ukončených postupov (0,8 %),“ uviedol ÚVO.
Najvyšší podiel na vynaložených finančných prostriedkoch mali v roku 2025 verejní obstarávatelia uzavretím 9425 zmlúv (93,2 %) v hodnote 6,699 miliardy eur (73,1 %). Najmenej finančných prostriedkov vynaložili iné subjekty v rámci 68 uzatvorených zmlúv (0,7 %) v hodnote 100,9 milióna eur (1,1 %).
Podľa predmetu zákazky boli najčastejšie obstarávané tovary, a to v 4637 (57,9 %) ukončených postupoch. Najväčší finančný objem 4,035 miliardy eur (44,0 %) obstarávateľské subjekty vynaložili na obstaranie stavebných prác.
„Podľa ukončených nadlimitných postupov bola z hľadiska počtu najčastejšie používaná užšia súťaž v počte 3955 postupov (49,4 %). Užšia súťaž zahŕňa postupy realizované prostredníctvom dynamických nákupných systémov, zriadených pre 321 zákaziek, taktiež podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti,“ priblížil ÚVO.
Druhým najpoužívanejším postupom bola verejná súťaž s 1684 postupmi (21,0 %), ktorých výsledkom bolo uzatvorenie zmlúv v celkovom finančnom objeme zhruba 6,137 miliardy eur (67,0 %).
Obstarávateľské subjekty realizovali 2251 (28,1 %) postupov zadávania podlimitných zákaziek v celkovej hodnote 1,082 miliardy eur (11,8 %). Hodnota priamych rokovacích konaní pri nadlimitných zákazkách bola vlani takmer 258 miliónov eur v 67 ukončených postupoch. Pri podlimitných zákazkách v hodnote 10,41 milióna eur bolo ukončených 12 postupov.
„Elektronická aukcia bola použitá v 2193 ukončených postupoch verejného obstarávania (27,4 %) v hodnote takmer 2,356 miliardy eur,“ podotkol ÚVO. Kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky bolo použité v 5,1 % postupoch, v zmluvnej hodnote 1,474 miliardy eur (16,1 %). Kritérium najnižšej ceny obstarávateľské subjekty použili v 94,9 % z ukončených postupov v zmluvnej hodnote 7,689 miliardy eur (83,9 %).
Prostredníctvom elektronickej platformy, časť Informačného systému Elektronického verejného obstarávania, bolo ukončených 5421 postupov v celkovej zmluvnej hodnote 4,726 miliardy eur, čo je 67,7 % z celkového počtu postupov a 51,6 % z celkovej hodnoty ukončených zákaziek.
Materiál predložil na rokovanie kabinetu predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič. V roku 2025 bolo celkom zrušených 800 postupov, z toho 309 postupov (38,6 %) bolo plne alebo čiastočne financovaných z fondov EÚ.
„Z hľadiska počtu postupov mali najväčší podiel na verejnom obstarávaní verejní obstarávatelia s počtom 7464 (93,3 %). Z toho štátna správa sa na verejnom obstarávaní podieľala 4567 postupmi (57,1 %) a samospráva 2897 postupmi (36,2 %). Obstarávatelia sa na verejnom obstarávaní podieľali počtom 479 ukončených postupov (6,0 %). Iné subjekty sa na verejnom obstarávaní podieľali počtom 61 ukončených postupov (0,8 %),“ uviedol ÚVO.
Najvyšší podiel na vynaložených finančných prostriedkoch mali v roku 2025 verejní obstarávatelia uzavretím 9425 zmlúv (93,2 %) v hodnote 6,699 miliardy eur (73,1 %). Najmenej finančných prostriedkov vynaložili iné subjekty v rámci 68 uzatvorených zmlúv (0,7 %) v hodnote 100,9 milióna eur (1,1 %).
Podľa predmetu zákazky boli najčastejšie obstarávané tovary, a to v 4637 (57,9 %) ukončených postupoch. Najväčší finančný objem 4,035 miliardy eur (44,0 %) obstarávateľské subjekty vynaložili na obstaranie stavebných prác.
„Podľa ukončených nadlimitných postupov bola z hľadiska počtu najčastejšie používaná užšia súťaž v počte 3955 postupov (49,4 %). Užšia súťaž zahŕňa postupy realizované prostredníctvom dynamických nákupných systémov, zriadených pre 321 zákaziek, taktiež podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti,“ priblížil ÚVO.
Druhým najpoužívanejším postupom bola verejná súťaž s 1684 postupmi (21,0 %), ktorých výsledkom bolo uzatvorenie zmlúv v celkovom finančnom objeme zhruba 6,137 miliardy eur (67,0 %).
Obstarávateľské subjekty realizovali 2251 (28,1 %) postupov zadávania podlimitných zákaziek v celkovej hodnote 1,082 miliardy eur (11,8 %). Hodnota priamych rokovacích konaní pri nadlimitných zákazkách bola vlani takmer 258 miliónov eur v 67 ukončených postupoch. Pri podlimitných zákazkách v hodnote 10,41 milióna eur bolo ukončených 12 postupov.
„Elektronická aukcia bola použitá v 2193 ukončených postupoch verejného obstarávania (27,4 %) v hodnote takmer 2,356 miliardy eur,“ podotkol ÚVO. Kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky bolo použité v 5,1 % postupoch, v zmluvnej hodnote 1,474 miliardy eur (16,1 %). Kritérium najnižšej ceny obstarávateľské subjekty použili v 94,9 % z ukončených postupov v zmluvnej hodnote 7,689 miliardy eur (83,9 %).
Prostredníctvom elektronickej platformy, časť Informačného systému Elektronického verejného obstarávania, bolo ukončených 5421 postupov v celkovej zmluvnej hodnote 4,726 miliardy eur, čo je 67,7 % z celkového počtu postupov a 51,6 % z celkovej hodnoty ukončených zákaziek.