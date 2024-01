Zmluvy o príspevku za ubytovanie je možné podať do konca januára

Bratislava 23. januára (TASR) - Podnikatelia, ktorí poskytli ubytovanie odídencom vo vlaňajších mesiacoch jún až december, majú návrh zmlúv predložiť najneskôr do 30. januára tohto roka. Informovala o tom v utorok hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.



"Súvisí to s tým, že lehota na predloženie žiadosti o príspevok je len do 28. februára a pred jej uplynutím treba zmluvu spracovať, podpísať a zverejniť," uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na rezorte dopravy Tomáš Ondrčka.



Ubytovatelia môžu podľa ministerstva predkladať svoje žiadosti o poskytnutie príspevku až po uzavretí zmluvy. Urobiť tak môžu do 28. februára tohto roka.



Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca za nové obdobie, teda január až marec tohto roka, je dostupný na portáli slovensko.sk a aj na oficiálnej webstránke ministerstva dopravy. "Maximálna výška príspevku v novom období je 12 eur za dospelého a 6 eur za dieťa do 15 rokov," uzavrelo MD SR.