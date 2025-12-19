< sekcia Ekonomika
Zmluvy pre verejnú a štátnu službu pre nesúhlas KOZ neuzavrú
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2026 by podľa návrhu Ministerstva financií (MF) SR neobsahovali valorizáciu platov, ale len skôr dohodnuté benefity. Keďže s tým odbory nesúhlasia, kolektívne zmluvy nebudú uzavreté. Vyplýva to zo stanoviska Úradu vlády (ÚV) SR po rokovaní o kolektívnom vyjednávaní, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia ÚV SR, MF SR, samospráv a Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.
„Na stretnutí navrhlo MF SR ako dôsledok konsolidácie verejných financií uzavrieť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2026 bez valorizácie platov. Obsahom kolektívnych zmlúv by boli benefity dohodnuté zmluvnými stranami na I. kole kolektívneho vyjednávania,“ uviedol vo svojom stanovisku ÚV SR. Benefitom malo byť napríklad skrátenie služobného času na 37,5 hodiny, zvýšenie základnej výmery dovolenky na 5 týždňov, resp. 6 týždňov pre tých zamestnancov, ktorí dovŕšili do konca kalendárneho roka 33 rokov veku alebo ktorí sa trvale starajú o dieťa, ale aj zvýšenie odstupného a odchodného o jeden plat či dva dni pracovného voľna.
„S uvedeným postupom nesúhlasila KOZ SR, a preto nedôjde k uzavretiu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ doplnil úrad vlády.
Konfederácia už skôr zverejnila stanovisko, že nepodpíše kolektívne zmluvy na rok 2026 bez valorizácie tarifných platov zamestnancov verejnej a štátnej správy. Podľa KOZ je nulová valorizácia v rozpore s dohodou z kolektívneho vyjednávania na roky 2025 a 2026 uzatvorenou v septembri 2024.
Odbory zároveň poukazujú na to, že v rámci tejto dohody akceptovali jednorazovú odmenu 800 eur v roku 2025 výmenou za päťpercentnú valorizáciu platov od januára 2026. Podpis kolektívnych zmlúv bez valorizácie by podľa KOZ znamenal legitimizáciu porušenia prijatých dohôd a ďalší zásah do príjmov zamestnancov.
