Zmodernizovali cestu medzi obcami Petrovany a Drienov
Cesta prepájajúca obce Petrovany a Drienov v okrese Prešov je po viac ako roku rekonštrukčných prác zmodernizovaná.
Autor TASR
Petrovany 9. apríla (TASR) - Cesta prepájajúca obce Petrovany a Drienov v okrese Prešov je po viac ako roku rekonštrukčných prác zmodernizovaná. Takmer päťkilometrový úsek cesty v intraviláne aj extraviláne prešiel komplexnou obnovou vrátane mosta ponad Záborský potok. Prešovský samosprávny kraj (PSK) financoval projekt zo zdrojov Operačného programu Slovensko, pričom celková investícia dosiahla takmer 2,5 milióna eur. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, približne 512.000 eur tvorili vlastné zdroje kraja.
„Rekonštrukcia tejto cesty nie je žiadnou kozmetickou úpravou, ale rozsiahlym zásahom financovaným významným balíkom prostriedkov. Ide o dlho očakávanú a kľúčovú investíciu, ktorá vzhľadom na strategický význam cesty a nárast intenzity dopravy, najmä ťažkých nákladných áut, predstavuje doslova vyslobodenie pre tisíce motoristov. Po výstavbe priemyselného parku v tejto lokalite bola totiž záťaž na túto vozovku enormná,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Modernizácia zahŕňala odstránenie poškodených vrstiev vozovky, vybudovanie nových konštrukčných vrstiev asfaltobetónu, úpravu odvodnenia priekop, rigolov a trativodov, ako aj rekonštrukciu priepustov a terénne úpravy. V závere boli osadené zvodidlá, smerové stĺpiky a dopravné značenie. Súčasťou projektu bola aj inštalácia modernej meteostanice. „Rekonštrukciu sme realizovali od októbra 2024 do apríla tohto roka. Projekt zahŕňal komplexnú obnovu vozovky aj mostného objektu vrátane nových stabilizačných prvkov, ktoré zvyšujú jeho nosnosť a predlžujú životnosť,“ uviedol riaditeľ závodu Prešov spoločnosti EUROVIA SK Marek Reisinger.
Kompletnou rekonštrukciou prešiel aj jednopoľový klenbový most ponad Záborský potok pred vstupom do Petrovian s dĺžkou viac ako 12 metrov. Práce zahŕňali zasunutie novej oceľovej klenbovej konštrukcie do existujúceho otvoru mosta, vybudovanie nových šikmých krídel, úpravu koryta potoka aj dosypanie cestného násypu. „Zrekonštruovali sme v podstate taký malý ‚bajpas‘, odklonenie, ktorým prejde do tisíc áut denne. Výrazne sme ním pomohli približne 2000 obyvateľom Petrovian a približne 2400 obyvateľom obce Drienov, ktorí pri svojich presunoch nevyužívajú diaľnicu, ale tento úsek,“ priblížil riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcel Horváth.
PSK plánuje v tejto lokalite pokračovať v ďalších investíciách. V najbližšom období chce zrealizovať aj rekonštrukciu približne 2,5-kilometrového úseku cesty smerom na Drienov v odhadovanej hodnote okolo 400.000 eur.
