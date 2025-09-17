< sekcia Ekonomika
Z montážnej linky trnavskej automobilky vzišlo jubilejné vozidlo
Spoločnosť spustila výrobu v Trnave v roku 2006.
Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Z montážnej linky trnavskej automobilky Stellantis Slovakia vzišlo jubilejné vozidlo s poradovým číslom päť miliónov. Počas slávnostného žrebovania ho v utorok (16. 9.) získal jeden zo zamestnancov spoločnosti. TASR o tom informoval Michal Nič z komunikačného oddelenia spoločnosti.
„Je obrovskou poctou byť tohto súčasťou, roky tvrdej práce, úsilia, obety všetkých, ktorí prispeli k tomuto fantastickému číslu,“ vyjadrila sa generálna riaditeľka automobilky Monika Poussard.
Spoločnosť spustila výrobu v Trnave v roku 2006. S počtom zamestnancov 4200 a produkciou na štyri výrobné zmeny má kapacitu blížiacu sa k úrovni 400.000 vozidiel ročne. Väčšina vozidiel smeruje na päť hlavných európskych trhov, ktorými sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia.
