ZMOS a FPCR chcú zvýšiť informovanosť o podpore turizmu za 19 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Zvýšenie povedomia a informovanosti o otvorenej výzve na podporu rozvoja udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch SR, ako aj ponuka odbornej pomoci a poradenstva pri tvorbe žiadostí. To boli témy stretnutia predsedu Správnej rady Fondu na podporu cestovného ruchu (FPCR) Jána Dováľa a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika. Informovala o tom vo štvrtok ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
„Opätovné zviditeľnenie výzvy prostredníctvom reprezentatívnej organizácie miest a obcí, akou je ZMOS, pomôže zúčastniť sa otvorenej súťaže čo najvyššiemu počtu uchádzačov. Alokácia v sume 19 miliónov eur pôjde ešte v tomto roku na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regiónov naprieč celým Slovenskom. A to na podporu kúpeľných lokalít, na vytváranie podmienok pre športovorekreačné aktivity, na kempingové služby a po dlhšom čase majú možnosť žiadať prostriedky aj napríklad správcovia turistických trás,“ priblížil Dováľ.
Zdôraznil, že fond urobil všetko preto, aby bol proces prihlasovania čo najjednoduchší. Preto sa otvorenej výzvy nemusia obávať ani menšie mestá a obce, ktoré nedisponujú odbornými kapacitami ako väčšie samosprávy.
Okrem toho ponúkol ZMOSu poradenstvo, ako správne vyplniť žiadosť a podpornú dokumentáciu. Cieľom je napomôcť prejsť formálnou kontrolou žiadostí bez chýb alebo dodatočných žiadostí o doplnenie, čo má urýchliť administratívny postup k procesu odborného hodnotenia, aby sa prostriedky k víťazným projektom dostali v určenom termíne do konca kalendárneho roka.
„Oceňujem iniciatívu pána predsedu Dováľa, ktorý ma prvýkrát navštívil v deň zverejnenia výzvy a požiadal ma o spoluprácu. Vďaka tejto iniciatíve sa dnes stretávame a ZMOS využije svoj potenciál a široký záber na to, aby sa informácie o výzve dostali k čo najväčšiemu počtu samospráv prostredníctvom komunikačných kanálov ZMOS,“ konštatoval Božik. Združenie podľa neho podporilo myšlienku vzniku FPCR, ktorý bol zriadený 1. januára 2025 a v jeho správnej rade má svojho zástupcu.
Výzva Podpora rozvoja udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch SR bola otvorená 9. septembra 2025 a projekty je možné predkladať do 8. októbra 2025. Celá výzva je zverejnená na internetovej stránke www.fondnpcr.sk.
