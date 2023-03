ZMOS a NKÚ: Štátny rozpočet je v rozklade

Bratislava 2. marca (TASR) - Štátny rozpočet je v rozklade. Vo štvrtok to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy na ich spoločnej tlačovej konferencii.



NKÚ považuje ZMOS za jedného z najvýznamnejších partnerov, uviedol Andrassy. "Osemdesiatpäť percent všetkých životných situácií, ku ktorým sa dostáva každý občan SR od narodenia až po smrť, sa odohráva na úrovni obce, mesta, a ten, kto pomáha s ich riešením, je práve miestna samospráva," odôvodnil.



Predseda NKÚ upozornil, že v rámci Národnej rady (NR) SR, v rámci vlády, sa nemôžu prijímať zásadné rozhodnutia, ktorými sa menia kompetencie, respektíve pôsobnosť miestnej samosprávy bez toho, aby tieto zmeny boli prediskutované s jej predstaviteľmi.



"V SR v týchto dňoch vrcholí legislatívna džungľa a dostávame sa asi do najväčšieho pralesa za ostatných 30 rokov existencie SR, kde sa na pôde NR prijímajú zákony bez toho, aby sa diskutovalo o tom, ako takáto nová legislatíva bude reálne v živote vyzerať," uviedol Andrassy. "Najhoršie na tom je, že tí, ktorí tieto zmeny prerokovávajú, vôbec nerešpektujú princípy a pravidlá programového rozpočtu a prípravy takýchto legislatívnych iniciatív z hľadiska dosahu na štátny rozpočet alebo na verejné rozpočty," dodal.



"Všetky rozpočty miest a obcí sú síce vyrovnané, no príjmová časť rozpočtov je nadhodnotená. Tu možno práve pri tých 4800 kompetenciách čakať, že jednoducho príde druhý, možno tretí štvrťrok tohto roku a niektoré samosprávy budú mať kardinálny problém. A to z toho, aby boli tieto kompetencie nejakým spôsobom zabezpečené," uviedol Tréger.