ZMOS a SK8: Samosprávy by pre nízke financie mohli obmedziť služby

Bratislava 27. augusta (TASR) - Predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) upozornili na problém nedostatočných finančných prostriedkov samospráv, ktoré by mohli viesť k obmedzovaniu služieb pre občanov. V súvislosti s nedostatkom financií opakovane žiadajú štát o pomoc, uviedli v utorok predstavitelia združení.



Mestá a obce mali dostať za prvých sedem mesiacov tohto roka o 84 miliónov eur menej, ako bolo pôvodne plánované Ministerstvom financií (MF) SR. Okrem tohtoročného deficitu by im malo chýbať ďalších 500 miliónov eur z obdobia predchádzajúcej vlády. Združenia apelujú na potrebu rokovaní so súčasnou vládou, premiérom a predstaviteľmi MF, v ktorých by okrem iného chceli dosiahnuť aj predvídateľnejšie a spravodlivejšie plánovanie rozpočtov samospráv.



"Rokovania, ktoré sme doteraz mali, nám ukázali predovšetkým to, že či už to je pán štátny tajomník MF alebo pán minister, hovoria o potrebe konsolidácie a o tom, že peniaze nie sú. My nechceme teraz za ZMOS obviňovať vládu za to, že 500 miliónov eur nám zobrala predchádzajúca vláda, ale zároveň nemáme s kým iným rokovať, ako s touto vládou o tom, aby sa minimálne tých 84 miliónov prinavrátilo," povedal predseda ZMOS Jozef Božik.



Predstavitelia združení predpokladajú ešte náročnejšiu situáciu v nadchádzajúcich štyroch mesiacoch. Uviedli, že v súčasnosti z dôvodu nedostatočných financií museli obmedziť napríklad podporu športových klubov a kultúrnych aktivít v jednotlivých mestách a obciach. Ak nedôjde k riešeniu tejto situácie, mohlo by dôjsť k ďalšiemu obmedzovaniu, napríklad v oblasti verejnej dopravy.



"V Bratislavskom samosprávnom kraji ide o výpadok 4,2 milióna eur, Trnavský kraj 3,8 milióna eur, Trenčiansky 3,8 milióna eur, podobne Nitriansky 4,7 milióna eur, Žilinský kraj 4,6 milióna eur, Banskobystrický samosprávny kraj takmer päť miliónov eur, Prešovský kraj 5,2 milióna eur, Košický samosprávny kraj 4,7 milióna eur," vyčíslil aktuálne deficity predseda SK8 Jozef Viskupič.