ZMOS a Slovenský plynárenský a naftový zväz sa dohodli na spolupráci

Bratislava 14. decembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) podpísali memorandum o spolupráci. Reagujú tak na výzvy v oblasti energetiky aj mobility. Cieľom spolupráce je vytváranie podmienok na otvorenú odbornú diskusiu, ktorá prispeje k riešeniam koncepčných, technických, ekonomických, legislatívnych a ďalších problémov plynárenského a naftového odvetvia, uviedlo v utorok ZMOS.



"Na to, čo prichádza, musíme byť čo najlepšie pripravení. V opačnom prípade nás vývoj môže negatívne zaskočiť, čo nepomôže samosprávam ani ich obyvateľom," skonštatoval predseda ZMOS Branislav Tréger.



Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Tomáš Malatinský dodal, že užšia spolupráca so ZMOS je pre zväz veľmi dôležitá. "Mnohé slovenské regióny majú problémy s čistotou ovzdušia, najmä so znečistením tuhými znečisťujúcimi látkami PM 2,5 a 10. Plynárenstvo v tomto smere môže pomôcť jednak v oblasti vykurovania, náhradou kotlov na pevné palivo nízkoemisnými alternatívami a aj podporou plynovej mobility vo verejnej i osobnej doprave," uviedol Malatinský.



ZMOS a SPNZ si budú vymieňať informácie o aplikačnej praxi a trendoch, spolupracovať budú na transfere know-how či koordinácii spoločných aktivít. Obe združenia zároveň chcú spoločne koordinovať svoje aktivity v oblasti podpory plynovej mobility v mestách, obciach, regiónoch a vzájomne si vymieňať potrebné informácie. Plynová mobilita pritom podľa ZMOS môže prispieť k plneniu klimatických cieľov v regiónoch a dekarbonizácii najmä ťažkej nákladnej dopravy.