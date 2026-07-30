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ZMOS a Zdravý vinič podpísali memorandum o edukácii
Cieľom je dostať overené informácie a preventívne opatrenia priamo do vinohradníckych regiónov a prepojiť vinohradníkov, vlastníkov pozemkov, odborníkov a samosprávy.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a občianske združenie Zdravý vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Cieľom je dostať overené informácie a preventívne opatrenia priamo do vinohradníckych regiónov a prepojiť vinohradníkov, vlastníkov pozemkov, odborníkov a samosprávy. Uviedli to vo štvrtok na brífingu po podpise memoranda predstavitelia ZMOS-u a združenia Zdravý vinič.
„ZMOS nebude nahrádzať odborníkov, vinohradníkov ani kontrolné orgány. Mestá a obce však poznajú svoje územie, miestne pomery a dokážu dostať dôležité informácie k drobným pestovateľom, záhradkárom aj vlastníkom pozemkov. Ochorenie nerešpektuje hranice jednotlivých vinohradov ani katastrov. Preto nestačí, aby konal jeden pestovateľ, potrebujeme spolupracujúce územie,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
Memorandum dáva samosprávam nový, ale prirodzený rozmer pôsobenia. Nejde o prenášanie zodpovednosti štátu na mestá a obce ani o vytváranie novej kompetencie. Ich úlohou bude pomôcť s osvetou, miestnou komunikáciou a prepájaním ľudí, ktorých sa problém bezprostredne týka. Odborná diagnostika, ochranné opatrenia a potrebné legislatívne riešenia zostávajú zodpovednosťou príslušných orgánov a odborných pracovísk.
Spolupráca bude stáť na troch pilieroch - vzdelávaní, včasnej diagnostike a koordinácii postupu. Partneri pripravia regionálne školenia, odborné semináre a praktické ukážky vo vinohradoch. Súčasťou spolupráce má byť aj rozvoj mobilného terénneho screeningu FytoExpres a komunikačného nástroja pre vinohradníkov.
„Najväčším rizikom je nesprávne načasovanie ochranných opatrení bez ich celoplošnej synchronizácie v rámci katastra samosprávy a rozdielne postupy v monitorovaní infekcie v jednotlivých lokalitách. Pestovatelia musia vedieť rozpoznať prítomnosť prenášača nákazy v poraste a charakteristické príznaky samotného ochorenia. Musia byť jasne a zrozumiteľne inštruovaní ako majú postupovať, aké sú nasledujúce kroky a aké opatrenia majú realizovať. Spojenie odborného zázemia s komunikačnými možnosťami samospráv nám umožní dostať pomoc priamo do terénu,“ povedal vedecký pracovník združenia Zdravý vinič Bruno Gábel.
Partneri chcú vytvoriť funkčný model, v ktorom obec nebude iba pasívnym príjemcom upozornení, ale miestnym partnerom prevencie. Prostredníctvom obecných komunikačných kanálov, verejných stretnutí a spolupráce s miestnymi vinohradníkmi môže včas upozorňovať na riziká a pomáhať predchádzať škodám.
Ochrana vinohradov nie je iba otázkou poľnohospodárskej produkcie. Vinohrady formujú krajinu, miestnu ekonomiku, tradície aj identitu celých regiónov. Ich ochrana si preto vyžaduje spoločný postup štátu, odborníkov, pestovateľov, vlastníkov pozemkov a samospráv.
Zlaté žltnutie viniča sa šíri prostredníctvom hmyzieho prenášača a bez včasného, odborného a koordinovaného postupu môže výrazne poškodiť produkciu hrozna. Osobitným rizikom sú zanedbané a neobhospodarované vinohrady, ktoré môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia ochorenia.
„ZMOS nebude nahrádzať odborníkov, vinohradníkov ani kontrolné orgány. Mestá a obce však poznajú svoje územie, miestne pomery a dokážu dostať dôležité informácie k drobným pestovateľom, záhradkárom aj vlastníkom pozemkov. Ochorenie nerešpektuje hranice jednotlivých vinohradov ani katastrov. Preto nestačí, aby konal jeden pestovateľ, potrebujeme spolupracujúce územie,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
Memorandum dáva samosprávam nový, ale prirodzený rozmer pôsobenia. Nejde o prenášanie zodpovednosti štátu na mestá a obce ani o vytváranie novej kompetencie. Ich úlohou bude pomôcť s osvetou, miestnou komunikáciou a prepájaním ľudí, ktorých sa problém bezprostredne týka. Odborná diagnostika, ochranné opatrenia a potrebné legislatívne riešenia zostávajú zodpovednosťou príslušných orgánov a odborných pracovísk.
Spolupráca bude stáť na troch pilieroch - vzdelávaní, včasnej diagnostike a koordinácii postupu. Partneri pripravia regionálne školenia, odborné semináre a praktické ukážky vo vinohradoch. Súčasťou spolupráce má byť aj rozvoj mobilného terénneho screeningu FytoExpres a komunikačného nástroja pre vinohradníkov.
„Najväčším rizikom je nesprávne načasovanie ochranných opatrení bez ich celoplošnej synchronizácie v rámci katastra samosprávy a rozdielne postupy v monitorovaní infekcie v jednotlivých lokalitách. Pestovatelia musia vedieť rozpoznať prítomnosť prenášača nákazy v poraste a charakteristické príznaky samotného ochorenia. Musia byť jasne a zrozumiteľne inštruovaní ako majú postupovať, aké sú nasledujúce kroky a aké opatrenia majú realizovať. Spojenie odborného zázemia s komunikačnými možnosťami samospráv nám umožní dostať pomoc priamo do terénu,“ povedal vedecký pracovník združenia Zdravý vinič Bruno Gábel.
Partneri chcú vytvoriť funkčný model, v ktorom obec nebude iba pasívnym príjemcom upozornení, ale miestnym partnerom prevencie. Prostredníctvom obecných komunikačných kanálov, verejných stretnutí a spolupráce s miestnymi vinohradníkmi môže včas upozorňovať na riziká a pomáhať predchádzať škodám.
Ochrana vinohradov nie je iba otázkou poľnohospodárskej produkcie. Vinohrady formujú krajinu, miestnu ekonomiku, tradície aj identitu celých regiónov. Ich ochrana si preto vyžaduje spoločný postup štátu, odborníkov, pestovateľov, vlastníkov pozemkov a samospráv.
Zlaté žltnutie viniča sa šíri prostredníctvom hmyzieho prenášača a bez včasného, odborného a koordinovaného postupu môže výrazne poškodiť produkciu hrozna. Osobitným rizikom sú zanedbané a neobhospodarované vinohrady, ktoré môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia ochorenia.