ZMOS: Ak podielová daň nebude stabilizovaná, budú potrebné opatrenia

Bratislava 21. júna (TASR) - Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v máji tohto roka dosiahol deficit asi 25 miliónov eur. Upozornil na to v piatok predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik s tým, že pre samosprávy je dôležité, aby sa tento príjem stabilizoval. V opačnom prípade budú musieť okrem iného zvýšiť miestne dane a poplatky.



"ZMOS upozorňuje, že aj napriek prijatému opatreniu vo forme jednorazového vyplatenia dane z príjmov právnických osôb (DPPO) v mesiaci máj je pre samosprávy ťažké zvládať každodennú situáciu," uviedol predseda s tým, že deficit výnosu DPFO sanovalo poukázanie zostávajúcej časti výnosu DPPO pre tento rok v objeme takmer 158 miliónov eur. Ak by k tomu neprišlo, mestá a obce by nemohli uhradiť svoje výdavky na školstvo, sociálnu starostlivosť, verejnú dopravu a ďalšie oblasti.



Negatívny vývoj výnosu DPFO pokračuje podľa ZMOS aj v júni, keďže je medziročne nižší o asi deväť miliónov eur. Z celoročného rozpočtu miest a obcí na tento rok predstavuje júnový výnos DPFO asi 4,92 %. Prepad výnosu DPFO v prvom polroku tohto roka predstavuje medziročne podľa ZMOS viac ako 76 miliónov eur.



"Pre mestá a obce je životne dôležité, aby sa príjem z podielovej dane DPFO už stabilizoval tak, ako bolo avizované z rezortu financií, že druhý polrok bude stabilný a od júla do konca roka sa očakáva výnos DPFO viac ako 200 miliónov eur. Počnúc týmto mesiacom sa predpokladá, že prepad výnosu DPFO sa zastaví a bude dosahovať hodnoty porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi," dodal Božik.



V opačnom prípade budú samosprávy podľa jeho slov nútené prijímať nepopulárne opatrenia, ako je zvyšovanie miestnych daní a poplatkov, znižovanie počtu zamestnancov, či obmedzovanie investícií do infraštruktúry. "Tieto kroky však budú mať negatívne vplyvy na miestnu ekonomiku a životnú úroveň našich občanov," uzavrel predseda ZMOS.