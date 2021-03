ZMOS: Ak štát nepomôže dopravným podnikom, hrozí ich privatizácia

Bratislava 3. marca (TASR) – Ak štát finančne nepomôže dopravným podnikom, ktoré prevádzkujú MHD, vykryť výpadok príjmov spôsobený pandémiou nového koronavírusu, hrozí ich postupná privatizácia súkromnými firmami. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák na margo stanoviska ministerstva dopravy, ktoré tvrdí, že nemôže finančne pomôcť prevádzkovateľom MHD.



"Otvorene musíme povedať, že už máme skúsenosti z minulosti. Napríklad, keď na mestá prešli zadlžené štátne nemocnice. Pol roka nato umožnila novela exekútorského zákona, že exekútor môže siahnuť na majetok samospráv. A tak mali mestá dilemu, či zobrať úver, splatiť dlh za štát alebo predať to pod tlakom exekútora súkromníkovi," priblížil Kaliňák.



ZMOS deklaruje, že na problém poukazuje pomerne dlho a napriek vyjadreniam podpory zo strany niektorých členov vlády doposiaľ nebola naformulovaná komplexná pomoc. "Musíme si uvedomiť, že problém neriešením môže znásobiť ďalšie," upozornil Kaliňák.



Združenie už v apríli 2020 žiadalo štát o podporu komunálnych firiem s tým, že ide o štandardné podnikateľské subjekty a vzťahujú sa na ne všetky práva a povinnosti ako na ostatné firmy. "Avšak v pozícii podanej pomocnej ruky sú na druhej koľaji. A to napriek tomu, že v mestách a obciach zabezpečujú verejnoprospešné činnosti, pomáhajú udržiavať zamestnanosť, garantujú kvalitu verejných služieb a rovnako ako ostatné podnikateľské subjekty striktne postupujú podľa Obchodného zákonníka so všetkými rizikami s tým spojenými," upozornil v tom čase ZMOS.



Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina upozorňujú, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov na Slovensku zároveň v utorok (2. 3.) zverejnili vyhlásenie, kde varujú pred štrajkovou pohotovosťou. Štát žiadajú, aby v plnom rozsahu finančne pomohol ich podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou.



Ministerstvo dopravy trvá na svojom stanovisku, že nemôže pomôcť dopravným podnikom na Slovensku kompenzovať výpadok ich príjmov. "Ide o dopravné podniky mesta, kde ministerstvo dopravy nemá žiadne akcie/podiel, preto nemá zákonnú možnosť ani vyčlenené finančné prostriedky na priamu pomoc prevádzkovateľom MHD," uviedol pre TASR hovorca ministerstva Ivan Rudolf.