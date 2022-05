ZMOS apeluje na Slovenský pozemkový fond, aby nabrali ľudí

Bratislava 10. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) apeluje na vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorý pri vybavovaní žiadostí nielenže nemá zákonom stanovené lehoty, ale chýbajú mu tiež personálne kapacity. V odstránení tohto vidí ZMOS cestu na urýchlenie vybavovania žiadostí miest a obcí, a tým aj podporu v rozvoji samospráv a vo zvýšenom čerpaní eurofondov.



Ako ďalej uviedol Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, rozvoj miest a obcí Slovenska je výrazne limitovaný nastavením eurofondov. Dokonca viac ako 80 % verejných investícií je financovaných práve prostredníctvom finančných zdrojov z Európskych investičných a štrukturálnych fondov. Práve problémy s pozemkami budú naďalej vážne ohrozovať rozvoj samospráv a tiež (ne)čerpanie zdrojov EÚ nielen z budúcej kohéznej politiky, ale aj spoločnej poľnohospodárskej politiky a mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



ZMOS preto podľa neho apeluje na vedenie SPF, aby aj napriek pokročilému stavu prípravy nového programového obdobia vstúpilo do rokovaní s kompetentnými rezortmi, ktoré sú gestormi jednotlivých európskych finančných mechanizmov. Združenie vidí podľa neho v posilnení personálnych kapacít SPF spôsob urýchlenia prijímania rozhodnutí s pozitívnymi dosahmi na komunálny sektor.



Nemalo by sa podľa Kaliňáka zabúdať ani na to, že Slovenský pozemkový fond nemá zákonom určené povinné lehoty na vybavovanie žiadostí. "Ak spojíme nedostatok kapacít a neexistujúce termíny, naďalej budeme svedkami hromadiacich sa problémov a nevôle samospráv ísť do projektov, ktoré sú podmienené súhlasnými stanoviskami fondu," dodal Kaliňák.