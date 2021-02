ZMOS: Brusel nás upozornil na problémy s eurofondmi

Bratislava 1. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozornila listom Rada európskych obcí a regiónov (Council of European Municipalities and Regions - CEMR) na vážne problémy s eurofondmi. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Rada európskych obcí a regiónov podľa neho upozornila na implementáciu programov EÚ pre vidiecke oblasti na obdobie rokov 2014 až 2020 (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka). Zatiaľ čo sa Rada a Parlament snažia dohodnúť na novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) po roku 2021, v niektorých krajinách sa programy na podporu vidieckych oblastí na roky 2014 - 2020 ani nezačali. To platí najmä na Slovensku, kde miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spravujú finančné prostriedky v území, nemohli začať svoju činnosť z dôvodu chaotického riadenia zo strany národných orgánov.



"To, čo vidíme na Slovensku, môže byť výnimočná situácia, ale Európska komisia a členské štáty by si mali všímať ťažkosti pri plánovaní fondov EÚ na nové obdobie. Hlavnými ťažkosťami, na ktoré poukazujú slovenské samosprávy, sú najmä príliš vysoké byrokratické požiadavky, nejednotné prístupy a požiadavky riadiacich orgánov, odlišné pravidlá a postupy pre rôzne fondy v rámci tej istej stratégie, ako aj nedostatočné personálne kapacity riadiaceho orgánu," uviedla podľa Kaliňáka CEMR v liste.



"V porovnaní s veľkými mestami sú rozpočty malých miestnych samospráv vo vidieckych oblastiach obzvlášť krehké - vidiecke miestne samosprávy na Slovensku majú v dobrej viere predfinancované projekty buď z miestnych rozpočtov, čo ohrozuje plnenie ich ďalších priorít a verejných služieb, alebo dokonca z komerčných pôžičiek, ktoré si vyžadujú splácanie bez ohľadu na nedostatky riadiaceho orgánu," zdôraznila CEMR.



Kaliňák dodal, že informácie a vyjadrená podpora zo strany CEMR sa spolu s ďalšími dôležitými argumentmi využijú pre postoje a aktivity ZMOS vo vzťahu k návrhu riešení, východísk a odporúčaní voči národným inštitúciám. Mnohé z nich podľa Kaliňáka predstaví ZMOS už v nasledujúcich dňoch.



Doplnil, že Rada európskych obcí a regiónov je najstaršie a najväčšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Ide o jedinú organizáciu, ktorá združuje národné združenia miestnych a regionálnych samospráv zo 41 európskych krajín a prostredníctvom nich zastupuje všetky úrovne území - miestnu, strednú a regionálnu.