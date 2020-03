ZMOS: Zákon o obecnom zriadení nech zahŕňa aj hlasovanie per rollam

Liptovský Hrádok 20. marca (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce, aby zákon o obecnom zriadení zahŕňal aj hlasovanie per rollam (elektronicky) v prípade mimoriadnych udalostí, ako napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom v krajine. Novú vládu bude združenie v tejto súvislosti žiadať o urýchlenú legislatívnu zmenu. Podľa šéfa ZMOS-u Branislava Trégera by úprava mala priniesť flexibilnejšie fungovanie zastupiteľstiev. Samosprávam totiž aktuálne vznikajú viaceré problémy.







"Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré zastupiteľstvá sú v karanténach alebo sú infikovaní poslanci, stretnúť sa nemôžu. Keďže to legislatíva nerieši, vyvstáva otázka, ako v takomto prípade postupovať v rámci jednotlivých miest a obcí. Budeme žiadať urýchlenú legislatívnu zmenu, aby sa v rámci mimoriadnych situácií dalo hlasovať aj per rollam. Práve v tomto období, keď sme takto skúšaní, treba riešiť veci veľmi rýchlo," uviedol Tréger na piatkovej tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku.



Zároveň zdôraznil, že takýto spôsob hlasovania je potrebné dostať do zákona čím skôr, aby bol nespochybniteľný a v právnej rovine nenapadnuteľný.



Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák upozornil, že už teraz evidujú obce, ktoré majú schválené eurofondové projekty. Poslanci sa však nemôžu zísť, aby zahlasovali za ich spolufinancovanie. Samosprávy podľa neho tiež avizujú, že potrebujú urýchlene novelizovať rozpočet, zvoliť hlavného kontrolóra alebo napríklad zobrať si predschválený úver. "Ak nedôjde k tomuto spôsobu hlasovania, bude výrazný problém v tom, ako budú samosprávy plniť svoje základné sociálne, ekonomické a hospodárske funkcie," pripustil Kaliňák.