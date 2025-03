Obce chcú opraviť chybu s výrubom v stavebnej legislatíve

Bratislava 25. marca (TASR) - Súvisiaca legislatíva k novému stavebnému zákonu obsahuje chybu v prospech developerov a na úkor samospráv, keďže došlo k skrytému zrušeniu finančnej náhrady za výrub stromov. Upozornilo na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré žiada vládu a parlament, aby chybu opravili rýchlou novelou zákona. Tú je podľa združenia možné prijať už tento štvrtok (27. 3.).



Doteraz sa povolenie na výrub stromov pri získavaní stavebného povolenia vydávalo v samostatnom konaní a každý stavebník musel namiesto vyrúbaných stromov vysadiť buď nové, alebo zaplatiť finančnú náhradu podľa spoločenskej hodnoty stromov. Táto finančná náhrada bola príjmom obcí, účelovo viazaná na výsadbu zelene a starostlivosť o ňu.



"Podľa nového stavebného zákona však už namiesto riadneho výrubového konania bude povolenie na výrub vydávané vo forme tzv. záväzného stanoviska," upozornilo ZMOS. Problémom podľa samospráv je, že podľa legislatívnej úpravy na rezorte životného prostredia v tomto záväznom stanovisku nie je možné uložiť finančnú náhradu za vyrúbané dreviny pre obec či mesto. To pripraví samosprávy ročne o milióny eur na výsadbu stromov, a to v prospech developerov a stavebníkov, ktorí mestskú a obecnú zeleň likvidujú.



Najjednoduchším riešením je podľa ZMOS-u rýchla novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá umožní v rámci vydávania záväzného stanoviska uložiť aj finančnú náhradu za výrub drevín podľa rovnakých pravidiel ako dnes. Samosprávy navrhli, aby sa zmena prijala v rámci druhého čítania návrhu zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania. Súčasťou návrhu sú aj zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny, a teda dodatočným pozmeňujúcim návrhom je možné veľmi jednoducho vrátiť aj povinnosť stavebníkov a developerov naďalej platiť finančnú náhradu za vyrúbané stromy.



ZMOS preto vyzval vládu aj poslancov parlamentu, aby urýchlene, ešte na štvrtkové rokovanie, pripravili a navrhli pozmeňujúci návrh, ktorý navráti povinnosť finančnej náhrady za výrub stromov do slovenskej legislatívy.