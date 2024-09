ZMOS: Dosahy konsolidačného balíčka pocítia cez občanov aj samosprávy

Žilina 24. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) očakáva, že pripravovaný konsolidačný balíček bude mať dosah na občanov a tým pádom aj na samosprávy cez nižší výber dane z príjmov fyzických osôb. Na tlačovom brífingu počas utorkového rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Žiline to uviedol predseda združenia Jozef Božik.



"Ekonómovia hovoria, že konsolidácia verejných financií so sebou prinesie vyššiu nezamestnanosť, čoho dôsledkom bude nižší výnos z dane z príjmov fyzických osôb. Treba povedať aj to, že ceny tovarov a služieb sa navyšujú, a tie si musia objednávať aj samosprávy. Obce a mestá budú nútené šetriť a občania to pocítia na znížení kvality služieb," podotkol Božik.



Podľa predsedu ZMOS-u samosprávy aktuálne nemajú priestor na zvyšovanie sadzieb dane z nehnuteľnosti či poplatkov za odpad, ktoré rástli v predchádzajúcich dvoch rokoch. "Občania budú platiť vyššie dane pri každom jednom výrobku okrem základných potravín. Bude ich bolieť aj to, keď bude od 1. januára platná mechanicko-biologická úprava odpadu, na základe ktorej pôjdu poplatky hore rádovo od 10 do 20 eur na hlavu," dodal Božik.



Starostovia a primátori sa zhodli, že situácia v samosprávach je mimoriadne vážna. "Budeme nútení v priebehu roka zvyšovať poplatky za opatrovateľskú službu a v zariadeniach sociálnych služieb. Viacerým samosprávam hrozí nútená správa, pretože nemajú peniaze ani na mzdy svojich zamestnancov," naznačila predsedníčka Komory obcí ZMOS-u Božena Kováčová.



Prepočty primátora Galanty Petra Koleka hovoria, že budúci rok budú výdavky jeho samosprávy o 500.000 eur vyššie. "Dostali sme sa do situácie, keď nedostatok finančných prostriedkov bude znamenať zatváranie športovísk a rušenie kultúrnych podujatí. Zvýšenie dane z pridanej hodnoty možno bude znamenať aj zrušenie plánovaných investičných aktivít," skonštatoval Kolek.