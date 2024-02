ZMOS: Finančná situácia samospráv je zlá

Ružomberok 28. februára (TASR) - Finančná situácia slovenských samospráv je zlá. Zhodnotil to po stredajšom rokovaní v Ružomberku predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Nedostatok zdrojov sa podľa neho prejavil už vo februári. Podielová daň, ktorá prišla na účty miest a obcí, je o desať percent nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



"Situácia je o to zložitejšia, že minulý rok sme v podfinancovaní museli v januári a septembri zvyšovať platy svojim zamestnancom. Dnes už sú tie platy celoročné. To, čo sme zvýšili v septembri, treba kontinuálne platiť celý rok 2024 a dostaneme ešte o desať percent menej než v minulom kalendárnom roku," priblížil Božik. Dodal, že je dôležité, aby strany vládnej koalície a predovšetkým rezort financií riešili túto situáciu. Pripomenul, že samospráva zabezpečuje 70 percent služieb, ktoré Slováci potrebujú pre svoj každodenný život.



Starosta Ratkoviec a podpredseda ZMOS-u Martin Červenka upozornil, že obce už nemajú peniaze ani na samotné fungovanie. "Ak sa bavíme o rozvojových možnostiach, tie sme zavrhli možno dva roky dozadu," poznamenal. Uviedol, že obce sa potýkajú aj s nepreplácaním eurofondových projektov. Podľa jeho slov na mesačnej báze dostávajú nové povinnosti bez finančného krytia. "Boríme sa tu s existenčnými problémami," doplnil. Situácia v obciach je podľa Červenku už kritická.



Božik opätovne upozornil aj na potrebu dofinancovania zo strany štátu vo výške 500 miliónov eur. Povedal, že chýbajúce podielové dane sú pre samosprávy vážnym problémom.