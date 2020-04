ZMOS: Financovanie komunálu je nastavené na zmeny

Bratislava 25. apríla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pýtalo starostov a primátorov na financovanie komunálu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.



Starostovia a primátori zaradení do prieskumu ZMOS-u okrem iného odpovedali na otázku: 'Aký je podľa vás súčasný systém financovania samosprávy prostredníctvom výnosu z dane z príjmu fyzických osôb?' Úplne alebo čiastočne vyhovujúci je pre 76,8 percenta opýtaných. Za nevyhovujúci ho považuje 11,2 percenta respondentov a rovných 12 percent sa nevedelo vyjadriť.



Rozšírenie príjmov samospráv o podiel z výnosu dane z príjmu právnických osôb považuje 31,9 percenta respondentov za nevyhnutné a ďalších 54,5 percenta to považuje za vhodnú úvahu. "Inými slovami - 86,4 percenta starostov a primátorov odpovedajúcich v prieskume je naklonených rozšíreniu príjmov samospráv o podiel z tejto dane. Túto úvahu považuje za nepodstatnú a zbytočnú 2,8 percenta a zvyšných 10,8 percenta sa nevedelo k téme vyjadriť. Starostovia a primátori preto vo vzťahu k podielu z výnosu dane z príjmu právnických osôb vidia ďalšiu možnosť finančného posilnenia komunálu," uviedol Kaliňák.



"Štáty v krajinách EÚ stále viac orientujú svoju pozornosť na takzvanú digitálnu daň, čo je vzhľadom na informatizáciu a digitalizáciu užitočné východisko. V tejto súvislosti sme sa štatutárov samospráv pýtali na ich postoj k digitálnej dani," poznamenal Kaliňák. Ako dodal, možnosť financovať činnosť samosprávy aj prostredníctvom výnosu dane z príjmu právnických osôb považuje za vhodnú úvahu 38,4 percenta, nevyhnutnú 7,6 percenta, 34,7 percenta odpovedalo, že o digitálnej dani nemá potrebné informácie, nevedelo sa vyjadriť 17,6 percenta a za nepodstatnú a zbytočnú možnosť to označilo 1,7 percenta opýtaných.



ZMOS sa pýtalo na otázku, či majú v samosprávach zavedený poplatok za rozvoj. Odpoveď nemáme a ani neuvažujeme nad jeho zavedením označilo 62,3 percenta respondentov. Celkovo 23,8 percenta starostov a primátorov sa vyjadrilo, že poplatok za rozvoj nemajú zavedený, ale uvažujú o tom. Poplatok je súčasťou príjmových možností samospráv podľa 7,7 percenta opýtaných s tým, že buď je zavedený pre celú samosprávu, alebo na časti jej územia. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 6,1 percenta respondentov.



Prieskum realizovalo ZMOS od 2. marca do 10. apríla na vzorke 466 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.