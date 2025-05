ZMOS: Hasiči si zaslúžia uznanie, systémovú podporu aj financovanie

Bratislava 4. mája (TASR) - Hasiči si zaslúžia nielen uznanie, ale aj systémovú podporu a stabilné financovanie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov a sviatku sv. Floriána to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Vyjadril vďaku všetkým dobrovoľným hasičom a profesionálnym hasičom Hasičského a záchranného zboru.



„Dobrovoľní hasiči sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania našich miest a obcí. Ich prácu vidíme najmä počas krízových situácií, no v pohotovosti sú nepretržite 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Mnohí z nich nasadzujú svoje životy pre záchranu iných, často vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu,“ ozrejmil Božik.



Pripomenul, že na Slovensku pôsobí približne 80.000 dobrovoľných hasičov takmer v 2000 dobrovoľných hasičských zboroch miest a obcí. Ich úloha je kľúčová najmä v regiónoch, kde nie je k dispozícii profesionálna hasičská jednotka. „Pomáhajú nielen pri požiaroch, ale aj pri povodniach, dopravných nehodách, priemyselných haváriách a ďalších mimoriadnych udalostiach. Sú pevnou súčasťou systému civilnej ochrany, vždy pripravení zasiahnuť tam, kde je to najviac potrebné,“ podotkol Božik.



Dodal, že ako zástupcovia miest a obcí budú aj naďalej pracovať na tom, aby práca dobrovoľných hasičov mala podmienky na kvalitné a bezpečné vykonávanie ich náročnej verejnej služby. Mestá a obce si v týchto dňoch pripomínajú prínos hasičov prostredníctvom podujatí, súťaží a ukážok hasičskej techniky.