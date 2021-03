ZMOS: Je vecou samosprávy, akým spôsobom chce prevádzkovať parkoviská

Zvolen 26. marca (TASR) – Je výlučne vecou samosprávy, akým spôsobom sa rozhodne nastaviť, spravovať a prevádzkovať parkoviská na svojom území. Pre TASR to uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



Reagoval tak na otázky TASR, ktoré sa týkali parkovania vo Zvolene. V polovici tohto roka totiž vyprší desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá v meste prevádzkuje parkovací systém. „Existujú dve možnosti. Jednou je, že parkovanie bude spravovať mesto, druhou, že to bude robiť niektorá súkromná spoločnosť. Neodmietame žiadnu z uvedených alternatív," zhrnul koncom februára pre TASR zvolenský hovorca Martin Svatuška.



Podľa Kaliňáka by si mali samosprávy uvedomiť, že s pribúdaním počtu parkovísk rastú aj počiatočné investície. „Parkovacia politika je súčasťou verejných služieb, pri ktorých je potrebné sledovať nielen finančný zisk, ale aj všeobecný prínos,“ podotkol s tým, že sledovať treba aj dostupnosť parkovacích plôch a s tým súvisiacu obsluhu.



Ako doplnil, podľa reprezentatívnych prieskumov ZMOS jedna tretina samospráv avizuje potrebu zaviesť parkovaciu politiku. „Je pritom jedno, či je to krajské, prípadne okresné mesto. Alebo menšia samospráva, ktorá však cíti nápor na parkoviská. Patria sem napríklad kúpeľné samosprávy alebo obce s prírodnými atrakciami,“ ukončil hovorca.



„Nám neprislúcha, aby sme určovali ďalší vývoj v oblasti parkovania vo Zvolene. Spoločnosť EEI má však záujem aj naďalej poskytovať Zvolenu parkovacie služby. Preto sme predložili návrh na predĺženie nájmu," informovala spoločnosť vo svojom stanovisku.