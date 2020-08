Regióny majú pripomienky k avizovaným zmenám v bytovej legislatíve

Bratislava 21. augusta (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že mnohé avizované úpravy v bytovej legislatíve, najmä v súvislosti so zvýšením pôvodnej výšky dotácie či znížením byrokracie, môžu reálne prispieť k podpore výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení. ZMOS však vidí priestor na to, aby zmeny v systéme mali väčší pozitívny prínos. Preto adresovalo ministerstvu dopravy konkrétne pripomienky.



Združenie rezortu dopravy adresovalo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák poznamenal, že združenie oceňuje úpravy v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a tiež v zákone o dotáciách na rozvoj bývania.



ZMOS navrhuje, aby sa úver poskytnutý zo ŠFRB, z ktorého sa bude realizovať výstavba sociálneho zariadenia, nezapočítaval do celkového dlhu obce obdobným spôsobom, ako je tomu pri úveroch zo ŠFRB na obstarávanie obecných nájomných bytov. Súčasná právna úprava podľa Kaliňáka umožňuje mestám a obciam do ich celkového dlhu nezapočítavať úvery prijaté zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné obecné byty. Skonštatoval, že je evidentné, že sa zvyšuje dopyt a požiadavky na poskytovanie sociálnych služieb zo strany starších občanov.



Združenie zároveň nesúhlasí s navrhovanou povinnosťou, podľa ktorej z celkového počtu obstaraných nájomných bytov má minimálne 10 % bytov spĺňať podmienky osobitého predpisu, ak sa byt získava v bytovej alebo nebytovej budove, v ktorej je nainštalovaný výťah.



„Súčasnú právnu úpravu považujeme za postačujúcu. Obce aj v súčasnosti obstarávajú bezbariérové nájomné byty. Vo svojich komunitných plánoch vedia obce identifikovať požiadavku, respektíve cieľové skupiny, ktorým sú nájomné byty určené," podotkol Kaliňák.



Pri určení takto striktnej podmienky môžu podľa neho vzniknúť situácie, že obec bude mať postavený nájomný bezbariérový byt, ale nebude mať vhodného žiadateľa. Takýto byt je potom možné prenajímať žiadateľovi bez zdravotného postihnutia, avšak len na obmedzenú dobu.



Okrem toho ZMOS žiada, aby dotácie na rozvoj bývania boli určené aj na výstavbu inžinierskych sietí ako sú komunikácie, parkoviská, vodovody, elektrina, plyn či kanalizácia k novej zástavbe v rámci individuálnej bytovej výstavby realizovanej bežnými občanmi, teda pri developerských projektoch.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje novelu zákona o ŠFRB, ktorou by chcelo zvýšiť limity úverov poskytovaných z tohto fondu. Rezort rovnako chystá aj novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorej by sa mohli na určenie výšky dotácie na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu stanoviť dve pásma. MDV si od novej legislatívy sľubuje zjednodušenie pravidiel, čo znamená zvýšenie poskytovanej dotácie.