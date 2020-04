ZMOS má zástupcu v krízovej skupine európskych samospráv

Bratislava 4. apríla (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nominovalo svojho zástupcu do pracovnej skupiny pre COVID-19, ktorá má slúžiť na výmenu skúsenosti európskych združení miestnych a regionálnych samospráv. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Dodal, že ZMOS intenzívne komunikuje pre krízovú situáciu aj so zahraničnými partnermi z Českej republiky a Rakúska.



Pracovnú skupinu vytvorila Rada európskych obcí a regiónov, nominant za ZMOS by mal následne informovať slovenské mestá a obce. ZMOS podľa Kaliňáka denne posiela samosprávam komplexný balík informácií, usmernení a odporúčaní k riešeniu aktuálnej situácie, pričom často sú jeho súčasťou aj príklady či odporúčania samospráv z okolitých štátov. Informoval tiež, že Európsky výbor regiónov vytvoril platformu pre komunálnych lídrov a vypracoval akčný plán pomoci pre samosprávy na základe podnetov z európskych miest a regiónov.



ZMOS je v kontakte s českým Svazom měst a obcí ČR, zároveň predsedu združenia Branislava Trégera oslovili predseda rakúskeho združenia miest a primátor mesta Viedeň Michael Ludwing a generálny tajomník združenia Thomas Weninger s ponukou na cezhraničnú výmenu skúseností v oblasti dôsledkov tejto mimoriadnej situácie na mestá a obce.



Združenia si podľa Kaliňáka uvedomujú, že práve mestá a obce majú najcennejší prvý kontakt s obyvateľmi. Dodal, že v mnohých, hlavne preventívnych aktivitách nečakali na štát, ale boli výrazne aktívne. "Či už vo vzťahu k zabezpečovaniu ochranných prostriedkov, zabezpečovania jedál, donášky potravín a liekov, ale aj smerom k mnohým ďalším aktivitám, ako je špeciálna pozornosť venovaná formou konkrétnych služieb pre seniorov, riešenie problémov súvisiacich s prevádzkou škôl, školských aj sociálnych zariadení, riešením karantény konkrétnych osôb a s tým súvisiacou problematikou GDPR, ale napríklad aj likvidáciou komunálnych odpadov od tejto skupiny ľudí," uzavrel.