ZMOS: Mestá a obce by mali vyňať zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti
ZMOS podľa neho žiada vyňatie samospráv z dlhovej brzdy, aby mestá a obce mohli prijímať rozpočty aj pre rok 2027 štandardne.
Autor TASR
Bratislava/Zvolen 14. apríla (TASR) - Slovenské mestá a obce by mali byť vyňaté zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti, pretože ich podiel na verejnom dlhu je zanedbateľný, nedosahuje ani 2 %. Uviedol to predseda ZMOS Jozef Božik na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní rady ZMOS-u vo Zvolene.
„My potrebujeme v tomto roku urobiť to, aby dlhová brzda a zákon, ktorý ju upravuje, z hľadiska sankcií vyňal odtiaľ mestá a obce, lebo podiel miest a obcí na verejnom dlhu je zanedbateľný. Inak povedané, nedosahuje ani len 2 % z toho celkového objemu,“ spresnil.
„Súčasný stav považujeme za nespravodlivý o to viac, že náš zákon o rozpočtových pravidlách miest a obcí jasne definuje, že my nemôžeme zadlžiť žiadne mesto a žiadnu obec viac ako je 60 % bežných príjmov,“ podčiarkol. S takýmto vyňatím podľa neho súhlasí aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
ZMOS podľa neho žiada vyňatie samospráv z dlhovej brzdy, aby mestá a obce mohli prijímať rozpočty aj pre rok 2027 štandardne. „Nikdy nehrozí, ani v budúcnosti, aby pri súčasnej platnej legislatíve dlhy miest a obcí ohrozili dlhovú politiku celej Slovenskej republiky,“ podčiarkol.
„Pokiaľ nedôjde k zmene príslušného ústavného zákona, budeme opakovane deklarovať (potrebu vyňatia samospráv spod dlhovej brzdy) aj na rokovaní snemu ZMOS 26. a 27. mája v bratislavskej Inchebe. Je to dôležitá téma preto, aby aj pri zlej finančnej situácii v tomto štáte dokázali obce a mestá doručiť kvalitné služby svojim občanom žijúcim na území miest a obcí SR,“ dodal predseda ZMOS.
