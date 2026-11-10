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ZMOS: Na obce sa vzťahuje výnimka z dlhovej brzdy
Božik avizoval, že ak nebude do parlamentných volieb schválená zmena ústavy, budú o nej ďalej rokovať s relevantnými politickými stranami, ktoré v budú kandidovať.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR listom oficiálne potvrdilo, že samosprávy pri zostavovaní rozpočtov nelimitujú obmedzenia vyplývajúce z tzv. dlhovej brzdy. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Obce sa tak podľa neho môžu oprieť o list aj právnu analýzu advokáta Pavla Nechalu, ktorý výklad potvrdil. ZMOS však aj ďalej trvá na požiadavke, aby boli samosprávy vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
„Náš záver je jednoznačný: trestnoprávnu zodpovednosť tu nenachádzame, obce môžu postupovať v zmysle tých výkladov, a súčasný právny stav je taký, že obce nemajú povinnosti a vzťahuje sa na nich výnimka na základe aktivácie ministerstva financií,“ vysvetlil Nechala.
Právne stanovisko ZMOS plánuje distribuovať primátorom a starostom po celom Slovensku. Situáciu tak Božik považuje za stabilizovanú. Ako však upozornil Nechala, takýto stav nie je príkladom právnej istoty. „Poslanci a poslankyne by mali zvážiť, či táto situácia, ktorá núti samosprávy do veľmi zložitých výkladov ústavných zákonov, je žiaduca,“ dodal.
Božik avizoval, že ak nebude do parlamentných volieb schválená zmena ústavy, budú o nej ďalej rokovať s relevantnými politickými stranami, ktoré v budú kandidovať. „Bude to naša požiadavku číslo jeden,“ uviedol. Schválená výnimka z dlhovej brzdy totiž platí len 36 mesiacov.
„Náš záver je jednoznačný: trestnoprávnu zodpovednosť tu nenachádzame, obce môžu postupovať v zmysle tých výkladov, a súčasný právny stav je taký, že obce nemajú povinnosti a vzťahuje sa na nich výnimka na základe aktivácie ministerstva financií,“ vysvetlil Nechala.
Právne stanovisko ZMOS plánuje distribuovať primátorom a starostom po celom Slovensku. Situáciu tak Božik považuje za stabilizovanú. Ako však upozornil Nechala, takýto stav nie je príkladom právnej istoty. „Poslanci a poslankyne by mali zvážiť, či táto situácia, ktorá núti samosprávy do veľmi zložitých výkladov ústavných zákonov, je žiaduca,“ dodal.
Božik avizoval, že ak nebude do parlamentných volieb schválená zmena ústavy, budú o nej ďalej rokovať s relevantnými politickými stranami, ktoré v budú kandidovať. „Bude to naša požiadavku číslo jeden,“ uviedol. Schválená výnimka z dlhovej brzdy totiž platí len 36 mesiacov.