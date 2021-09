ZMOS: Problémom pre obce je stavebný zákon

Bratislava/Senec 9. septembra (TASR) – Najpálčivejším problémom pre samosprávy na Slovensku je po legislatívnej stránke stavebný zákon. Riešenie vidia v rýchlej novele zákona, zhoda so štátom zatiaľ nie je ani v prípade výkonu stavebných úradov. Mestá a obce trápi tiež technická a sociálna infraštruktúra či problémy so získaním vlastníckych práv pri niektorých pozemkoch. Vyplýva to so záverov 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)v Senci.



"Stavebný zákon je problém. Uvedomujeme si to a nebránime sa jeho zmene, pretože má 40 rokov, je to prežité. Problémy nám robia čierne stavby, štátny stavebný dohľad, stavebné konania i územnoplánovacie veci. Sú to všetko problémy, ktoré treba riešiť rýchlo novelou," uviedol pre TASR predseda ZMOS Branislav Tréger.



Poukázal na to, že pri "zbrusu" novej legislatíve môžu nastať problémy pri čerpaní eurofondov. Novelizovať platnú legislatívu podľa samospráv treba, ale zároveň si treba dávať pozor na to, aby sa veci nepredvídateľnými vecami neskomplikovali a neznefunkčnili, čím by sa znemožnilo čerpanie fondov. Napriek viacerými stretnutiam nie je dohoda so štátom ani pri výkone stavebných úradov, samosprávy nesúhlasia, aby si štát túto prenesenú kompetenciu zobral späť. Dohodu však strany našli pri niektorých čiastkových veciach.



Šéfov miestnych a obecných samospráv trápi aj technická a sociálna infraštruktúra. Príkladom je fakt, že 38 percentám obcí chýba stále kanalizácia, 227 obcí nemá prístup k pitnej vode. Ide pritom aj o okresy, ktoré nemajú osídlenie len rómskou komunitou. Chýbajúcou kanalizáciu trpia spodné vody, pri chýbajúcom prístupe k pitnej vode sa hazarduje so zdravím obyvateľov. Problémom je tiež odpadové hospodárstvo, biologicko-rozložiteľný či kuchynský odpad, ale aj stratifikácia nemocníc.







Komplikácie robí samosprávam aj zdĺhavý proces získavania právnych titulov k niektorým pozemkom, ktoré sú potrebné pri každom projekte. Ide napríklad o pozemky pod cyklotrasami, cintorínmi či športovou infraštruktúrou. Mestá a obci by privítali jeho zrýchlenie. Týka sa to pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ale aj iných štátnych inštitúcií, ako sú Lesy SR či Železnice SR. "Proces treba zjednodušiť. Lebo ak sa nedostaneme k nájomnej zmluve, alebo nedôjde k prevodu zo strany štátu na obce, nebudeme môcť podať žiadosť, pretože podmienka pre nenávratné finančné prostriedky sú vlastnícke vzťahy," pripomenul Tréger.