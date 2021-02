ZMOS navrhuje do Fondu obnovy a odolnosti SR Centrá zdieľaných služieb

Liptovský Hrádok 17. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje zaviesť do Fondu obnovy a odolnosti SR Centrá zdieľaných služieb. Tie sú podľa združenia cestou k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Na stredajšej tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku o tom informoval predseda ZMOS-u Branislav Tréger.



"Znamená to, že jeden expert bude pracovať pre okolité obce. Spojíme tak odbornosť, dostupnosť a kvalitu do jedného kontaktného bodu. Podľa našich prepočtov, a na základe analýz aj konzultácií so samosprávami v krajinách V4 vidíme zároveň priestor na vnútorné úspory na úrovni samospráv v rozpätí od 3,2 do piatich miliónov eur v závislosti od veľkosti spoločne vykonávanej agendy," priblížil Tréger.







ZMOS tiež v rámci fondu navrhuje podporu lokálnej hospodárskej politiky. Stať by sa tak malo prostredníctvom podpory pre komunálne podniky na báze medziobecnej spolupráce. Tiež cez využívanie súkromných partnerstiev a podpory priameho dosahu samospráv na sociálne aspekty zamestnanosti. Mimoriadnu pozornosť je podľa ZMOS-u v tejto súvislosti potrebné venovať energetike a celej tejto infraštruktúre vrátane verejnej dopravy. Združenie tiež vidí priestor v systematickej podpore nájomného bývania cez konkrétne riešenia. Tiež v podpore potravinárstva a dostupnosti služieb.



Podľa predsedu ZMOS-u sa ukazuje, že Slovensko dlhodobo zanedbávalo agendu dostupnosti verejných služieb. "Dnes vidíme regióny bez prístupu k potravinám. Regióny, v ktorých hrozí zatváranie pošty. Regióny s nevyužitými budovami, ktoré je omnoho lepšie využiť, ako zastavať novú plochu. Východisko pre Slovensko preto vidíme aj v masívnej podpore verejných investícií," povedal Tréger.



ZMOS v návrhu fondu obnovy oceňuje napríklad riešenia týkajúce sa zelenej obnovy budov, železničnej dopravy, budovania cyklotrás či pozemkových úprav. "Dokument spracovaný rezortom financií sme zobrali na vedomie. Napriek tomu, že sú v ňom zahrnuté riešenia, ktoré podporujeme, stále vidíme obrovský priestor na ďalšie, ktoré potrebujú mestá a obce," uzavrel predseda združenia.