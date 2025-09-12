< sekcia Ekonomika
ZMOS nesúhlasí s konsolidačnými opatreniami na budúci rok
Kľúčovým opatrením konsolidácie pre miestnu územnú samosprávu je zníženie zákonom garantovaného podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb z doterajších 55,1 % na 53 %.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta vládou predstavené konsolidačné opatrenia na rok 2026. V rámci opatrení ide podľa neho o zásadný zásah do financovania miest a obcí bez predchádzajúceho dialógu a zohľadnenia reálnych potrieb a povinností samospráv. V piatok to uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik.
„Na obrovskom verejnom dlhu Slovenskej republiky vo výške 84,3 miliardy eur sa samosprávy podieľajú menej ako dvoma percentami. Inak povedané, mestá a obce, aj napriek značnej finančnej záťaži a zodpovednosti, ktorú im konsolidačnými opatreniami udelil štát v rámci podielových daní, majú na tomto dlhu absolútne minimálny podiel. Tento dlh samosprávy nespôsobili a považujeme za nespravodlivé, aby sa bremeno jeho riešenia prenášalo práve na nás a našich obyvateľov,“ spresnil Božik.
Kľúčovým opatrením konsolidácie pre miestnu územnú samosprávu je zníženie zákonom garantovaného podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb z doterajších 55,1 % na 53 %. Vláda prezentuje, že samosprávy budú mať v rámci konsolidácie vyšší výnos z podielových daní, avšak keby zostal podiel na pôvodnej úrovni, tak by mali mestá a obce podľa ZMOS-u na svoj rozvoj kumulatívne o 234 miliónov eur viac.
„Štát si z tohto objemu ponecháva 110 miliónov eur tým, že priamo kráti podielové dane a núti samosprávy šetriť na službách občanom. Ďalších 55,5 milióna eur si necháva v dôsledku zvýšeného výnosu z progresívneho zdaňovania a 69 miliónov eur využíva na prefinancovanie sedempercentnej valorizácie platov zamestnancov regionálneho školstva v originálnej pôsobnosti obcí od 1. januára 2026, ktorú štát dohodol so školskými odborármi, ale financuje ju prostredníctvom našich podielových daní,“ doplnil Božik.
Od budúceho roka sa zvýši aj minimálna mzda o 12 %, pričom inflácia aktuálne dosahuje štyri percentá. Rozpočty samospráv budú tak podľa ZMOS-u ešte viac zaťažené a prijaté konsolidačné opatrenia negatívne ovplyvnia aj poskytovanie základných služieb Slovákom. Samosprávy preto očakávajú, že vláda jasne a zákonne zadefinuje dočasnosť prijímaných opatrení iba na roky 2026 a 2027 s automatickým návratom na pôvodnú úroveň podielu 55,1 % od roku 2028.
„Zároveň žiadame férový mechanizmus na krytie zvýšených mzdových výdavkov v školstve, ktorý bude zohľadňovať reálne potreby verejného regionálneho školstva v originálnych kompetenciách samospráv. Rovnako považujeme za nevyhnutné, aby samosprávy mohli počas konsolidácie flexibilne využívať rezervné fondy aj na bežné výdavky a aby im vláda poskytla jednoznačné pravidlá pri uplatňovaní dlhovej brzdy,“ uzavrel Božik.
„Na obrovskom verejnom dlhu Slovenskej republiky vo výške 84,3 miliardy eur sa samosprávy podieľajú menej ako dvoma percentami. Inak povedané, mestá a obce, aj napriek značnej finančnej záťaži a zodpovednosti, ktorú im konsolidačnými opatreniami udelil štát v rámci podielových daní, majú na tomto dlhu absolútne minimálny podiel. Tento dlh samosprávy nespôsobili a považujeme za nespravodlivé, aby sa bremeno jeho riešenia prenášalo práve na nás a našich obyvateľov,“ spresnil Božik.
Kľúčovým opatrením konsolidácie pre miestnu územnú samosprávu je zníženie zákonom garantovaného podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb z doterajších 55,1 % na 53 %. Vláda prezentuje, že samosprávy budú mať v rámci konsolidácie vyšší výnos z podielových daní, avšak keby zostal podiel na pôvodnej úrovni, tak by mali mestá a obce podľa ZMOS-u na svoj rozvoj kumulatívne o 234 miliónov eur viac.
„Štát si z tohto objemu ponecháva 110 miliónov eur tým, že priamo kráti podielové dane a núti samosprávy šetriť na službách občanom. Ďalších 55,5 milióna eur si necháva v dôsledku zvýšeného výnosu z progresívneho zdaňovania a 69 miliónov eur využíva na prefinancovanie sedempercentnej valorizácie platov zamestnancov regionálneho školstva v originálnej pôsobnosti obcí od 1. januára 2026, ktorú štát dohodol so školskými odborármi, ale financuje ju prostredníctvom našich podielových daní,“ doplnil Božik.
Od budúceho roka sa zvýši aj minimálna mzda o 12 %, pričom inflácia aktuálne dosahuje štyri percentá. Rozpočty samospráv budú tak podľa ZMOS-u ešte viac zaťažené a prijaté konsolidačné opatrenia negatívne ovplyvnia aj poskytovanie základných služieb Slovákom. Samosprávy preto očakávajú, že vláda jasne a zákonne zadefinuje dočasnosť prijímaných opatrení iba na roky 2026 a 2027 s automatickým návratom na pôvodnú úroveň podielu 55,1 % od roku 2028.
„Zároveň žiadame férový mechanizmus na krytie zvýšených mzdových výdavkov v školstve, ktorý bude zohľadňovať reálne potreby verejného regionálneho školstva v originálnych kompetenciách samospráv. Rovnako považujeme za nevyhnutné, aby samosprávy mohli počas konsolidácie flexibilne využívať rezervné fondy aj na bežné výdavky a aby im vláda poskytla jednoznačné pravidlá pri uplatňovaní dlhovej brzdy,“ uzavrel Božik.