ZMOS: O rekonštrukcii budov rozhodujú samosprávy podľa ich dôležitosti

Bratislava 27. apríla (TASR) – O prioritách rekonštrukcií tepelného hospodárstva sa najviac primátorov a starostov obcí rozhoduje podľa dôležitosti účelu daného objektu. Pre samosprávy je tiež dôležitý stav energetických zariadení a eurofondové výzvy. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na vzorke 517 samospráv.



"Podľa 46,3 % primátorov a starostov sa o prioritách rekonštrukcií tepelného hospodárstva rozhoduje podľa dôležitosti účelu daného objektu, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Ďalších 36,3 % respondentov uviedlo, že je to podľa aktuálnych eurofondových výziev," priblížil výsledky prieskumu hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Výška potenciálnych úspor prevádzkových nákladov v jednotlivých budovách je pri rozhodovaní o investíciách do tepelného hospodárstva kľúčová pre 15,6 % respondentov. Iné dôvody uviedlo 1,5 % a nevedelo sa vyjadriť 0,2 % opýtaných.



Samosprávy sa nespoliehajú iba na eurofondy. Až 37,9 % samospráv využíva pri plánovaných investíciách do tepelného hospodárstva vlastné zdroje. Na eurofondy sa spolieha 32 % miest a obcí, iné granty a projektové financovanie preferuje 15, 8 % respondentov. Časť obcí, a to 11,9 %, sa spolieha na bankové úvery a na PPP projekty 1,7 %.



Prieskum bol realizovaný v čase od 3. marca do 16. apríla na reprezentatívnej vzorke 517 samospráv. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.