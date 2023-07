ZMOS odmieta obvinenie Ódora,že tému kompenzácií samosprávy politizujú

Bratislava 18. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa ohradilo voči vyjadreniu predsedu vlády Ľudovíta Ódora, ktorý v pondelok (17. 7.) naznačil, že niektoré združenia sa snažia politizovať problém vyplatenia kompenzácií za zvýšené ceny energií pre mestá, obce a samosprávne kraje. Premiér podľa ZMOS na spoločnom rokovaní akceptoval, že združenia sa obrátia na poslancov Národnej rady SR, upozornil v utorok ZMOS.



"ZMOS a SK8 nežiadajú od vlády SR ani euro navyše oproti schválenému a platnému štátnemu rozpočtu. Žiadame len jeho dodržanie a vyplatenie celej sumy, schválenej na kompenzácie samosprávam v platnom štátnom rozpočte, tak ako nám to prisľúbil ešte predchádzajúci premiér Eduard Heger," zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik. ZMOS a Združenie samosprávnych krajov SK8 sa podľa neho nespojili so žiadnou jednou konkrétnou politickou stranou a podnikli len legitímne kroky v rámci platného legislatívneho procesu, o ktorých členov vlády vopred informovali.



"Pevne verím, že vláda SR bude skutočne ochotná pokračovať ďalej v rokovaniach, nebude ich na poslednú chvíľu rušiť, ako sa minulý týždeň stalo len pár hodín pred plánovaným stretnutím s pánom predsedom vlády SR," dodal Božik.



Ódor v pondelok vyhlásil, že dvere na pokračovaní rokovania o kompenzáciách sú otvorené, no v súčasnosti nemôže samosprávam vyplatenie sľúbených 108 miliónov eur potvrdiť. Vzhľadom na dodatočné výdavky, ktoré schválili na ostatných schôdzach poslanci NR SR by mohlo byť v budúcnosti ohrozené napríklad vyplácanie dôchodkov. Ódor požiadal samosprávy o trpezlivosť. V polovici augusta by mali byť známe aktuálne údaje o stave štátneho rozpočtu a na základe týchto informácií chce Ódor rozhodnúť o vyplatení kompenzácií samosprávam.