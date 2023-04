ZMOS: Odmietame legislatívne priestrely, ktoré ohrozujú samosprávy

Bratislava 16. apríla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zásadne odmieta legislatívne návrhy, ktoré majú kľúčový vplyv na financovanie a výkon kompetencií samospráv, bez riadneho legislatívneho procesu, vrátane rokovania so samosprávami. Združenie tak reaguje na v sobotu (15. 4.) predstavený legislatívny návrh hnutia OĽANO, ktorým chce oslobodiť od platenia daní z príjmu matky s maloletými deťmi a mladých daňovníkov do 25 rokov.



"Takéto legislatívne priestrely odmietame. Predstavujú neistotu pre samosprávu a ohrozujú verejné služby pre občanov. Bude ich v tomto období ešte veľa. ZMOS je pripravený rokovať a hľadať kompromisné návrhy," povedal v súvislosti s predloženou legislatívou predseda ZMOS Branislav Tréger.



Riešenie nerovnomerného odmeňovania žien matiek v porovnaní s mužmi či bezdetnými ženami možno podľa šéfa ZMOS-u hľadať v politike zamestnanosti, flexibilných formách zamestnanosti, za ktoré bude garantovaný motivačný prijem. "Nie sme proti podpore cieľovej skupiny predloženého návrhu, no v predloženej podobe zhorší ekonomickú situáciu samospráv a ich služieb pre obyvateľov vrátane matiek s maloletými deťmi a mladistvým," upozornil Tréger.



Hnutie OĽANO predložilo na rokovanie Národnej rady (NR) SR návrh novely zákona o dani z príjmu, ktorá by od platenia daní oslobodila matky s deťmi do 15 rokov a mladých daňovníkov do 25 rokov. Cieľom návrhu je podľa lídra OĽANO Igora Matoviča odstrániť krivdu, že ženy, ktoré sa rozhodli stať matkami, majú výrazne nižšie platy ako muži alebo ženy bez detí. Rovnako je zámerom návrhu motivovať mladých ľudí ostať na Slovensku. Oslobodenie by bolo v oboch prípadoch limitované hranicou výšky príjmu 2000 eur. Čistý finančný dosah opatrenia na štátny rozpočet odhadol Matovič na 500 miliónov eur.