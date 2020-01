ZMOS poukazuje na úniky na dani z ubytovania

Bratislava 28. januára (TASR) – Niektoré subjekty nepriznávajú ubytovaných hostí a dochádza tak k únikom na dani z ubytovania. Upozornil na to predseda sekcie inovácií, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Peter Jančovič. V súčasnosti na vyriešenie tohto problému nemajú samosprávy "páky", potrebná je preto podľa neho zmena legislatívy.



Téma dane z ubytovania bola jednou z hlavných, o ktorých v utorok spolu s odborníkmi rokovala sekcia Rady ZMOS, tvorená najmä z primátorov a starostov. Zhodli sa na tom, že s únikmi na dani z ubytovania sa stretávajú. "A to takým spôsobom, že existujú subjekty, ktoré ubytovávajú, a pritom sa tvária, že u nich nikto nebýva, respektíve, že poskytujú ubytovanie zadarmo. A samospráva nemá spôsob, ako dokázať to, že tam niekto býva, že je tam ubytovaný na nejakom rekreačnom pobyte," priblížil pre TASR Jančovič.



Presne identifikovať objem únikov podľa neho nevedia. Podotkol, že kontrole v zariadení často povedia, že tam sú ubytovaní napríklad členovia rodiny alebo ubytovávajú zadarmo. Podľa Jančoviča ide o dôležitú agendu pre mestá a obce, ktoré sa venujú cestovnému ruchu. Jediným riešením je podľa neho predovšetkým zmena legislatívy. O nej sa ZMOS bude snažiť rozprávať s ministerstvom financií aj s inými partnermi. Úprava legislatívy by mala podľa Jančoviča umožniť samosprávam subjekty kontrolovať. "A hlavne mať nástroje na dokazovanie toho, že niekto je niekde ubytovaný," zdôraznil.



Ďalší problém, ktorý trápi samosprávy, súvisí s apartmánovými domami. Jančovič priblížil súčasný trend, že v územných plánoch obcí sú oblasti zamerané na cestovný ruch, kde sa môžu stavať budovy určené na prechodné ubytovanie. "Stáva sa často, že investori vystavajú apartmánové domy alebo snažia sa vystavať apartmánové domy, ktoré neskôr sú zapísané v katastri ako byty, ako bytové priestory," opísal. Samosprávy tak často nevedia, či tieto priestory zdaňovať ako nebytové alebo ako bytové, keďže ľudia v nich následne majú zapísaný trvalý pobyt.