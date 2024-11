ZMOS: Použitie zdrojov z fondu nám pomôže prekonať náročné obdobie

Bratislava 22. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta návrh na zmenu zákona, ktorý umožní do konca roka 2025 použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie výdavkov bežného rozpočtu. Samosprávam to poskytne flexibilitu na zvládnutie finančne náročného obdobia. ZMOS o tom informovalo v piatok.



"Nie je to systémové riešenie, ale v krátkodobom horizonte môže toto opatrenie pomôcť mestám a obciam zvládnuť nadchádzajúci rok, ktorý bude mimoriadne náročný. ZMOS si uvedomuje, že niektoré samosprávy už svoje rezervné fondy vyčerpali, a preto toto opatrenie pre ne nebude riešením. Pre ostatné však poskytuje určitý priestor na preklenutie aktuálnej situácie," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.



Navrhovaná zmena umožní obciam použiť rezervné fondy na krytie bežných výdavkov, ako sú údržba verejných priestorov či prevádzka škôl. Opatrenie im poskytne možnosť zmierniť výpadky príjmov aj z podielových daní tým, že tieto výpadky dočasne pokryjú z rezervného fondu, a to bez potreby zavádzania drastických úsporných opatrení.



ZMOS zároveň upozornilo, že využitie rezervného fondu na bežné výdavky môže znamenať obmedzenie prostriedkov na investície. Menej financií tak bude k dispozícii na realizáciu dôležitých projektov, ako je modernizácia miestnej infraštruktúry, výstavba nových zariadení či zlepšenie verejných služieb.



Božik dodal, že samosprávy naďalej čelia dôsledkom zavedenia daňového bonusu, ktorý v minulosti významne zasiahol ich rozpočty. "Navyše, ďalšie nové opatrenia ako napríklad vyplácanie 800-eurových odmien podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorú ZMOS nepodpísalo, alebo zmeny v podielových daniach, vrátane zmien financovania materských škôl a vyplácania príspevkov na športovú činnosť detí, výrazne zvyšujú ich finančné zaťaženie," podotkol s tým, že slovenské samosprávy patria k najchudobnejším v Európe.



Ďalším faktorom je podľa neho tlak na konsolidáciu verejných financií, ktorý ovplyvňuje aj miestne samosprávy. ZMOS preto považuje pokračovanie možnosti využívania rezervného fondu na bežné výdavky za nevyhnutné opatrenie, ktoré môže pomôcť zmierniť finančné napätie v nasledujúcom roku.