ZMOS požaduje predĺžiť termíny podávania riadnej účtovnej závierky

Bratislava 24. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo rezort financií o predĺženie termínu na podávanie riadnej účtovnej závierky a ďalších finančných výkazov za minulý rok do 31. marca. Tlmočí tak požiadavku miest a obcí, ktorým predĺženie termínu pomohlo minulý rok.



Subjekty miestnej územnej samosprávy sú povinné predkladať Ministerstvu financií (MF) SR informácie o výsledkoch plnenia rozpočtu a riadnu účtovnú závierku. Majú tak urobiť najneskôr 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia. Povinnosť predkladania finančných a účtovných výkazov za rok 2020 bola minulý rok odložená do 28. februára, respektíve do 31. marca, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.



"Podľa odborníkmi zverejňovaných predpokladov šírenia variantu omikron bude dochádzať k prudkému nárastu počtu infikovaných týmto variantom. Medzi nimi sa s určitosťou ocitnú aj zamestnanci mestských a obecných úradov, ktorí zabezpečujú agendu spojenú so spracovaním a následným predkladaním finančných a účtovných výkazov. Okrem samotných zamestnancov sa môžu infikovať aj ich rodinní príslušníci," uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. V dôsledku toho bude podľa neho dochádzať k výpadku týchto zamestnancov, pretože budú povinní absolvovať karanténu alebo budú musieť nastúpiť na PN alebo OČR.



ZMOS na základe obáv, ktoré potvrdzujú požiadavky z miest a obcí Slovenska, žiada rezort financií o odloženie termínu na predkladanie finančných výkazov a účtovnej závierky miest a obcí za minulý rok do 31. marca. "Predĺženie termínu z uvedených dôvodov sa osvedčilo aj minulý rok, pričom nemáme vedomosť o tom, že to spôsobilo vážne problémy vo vzťahu k hodnoteniu rozpočtu verejnej správy za rok 2020," dodal Kaliňák.