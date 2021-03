ZMOS požaduje zmeny v nastavení pomoci najmenej rozvinutým regiónom

Bratislava 18. marca (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR však adresuje zásadné pripomienky. Informoval o tom ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



ZMOS požaduje priame zastúpenie samospráv v Riadiacom výbore na úrovni každého najmenej rozvinutého okresu. MIRRI počíta s tým, že v Riadiacom výbore bude šesť ľudí – dvaja členovia okresného úradu, dvaja členovia z vyšších územných celkov a dvaja za ministerstvo. "ZMOS požaduje, aby členmi Riadiaceho výboru boli aj dvaja zástupcovia miestnej územnej samosprávy a jeden zástupca príslušného okresného úradu," uviedol Kaliňák. Keďže regionálny príspevok je smerovaný do územia, ZMOS považuje za dôležité zastúpenie miestnej územnej samosprávy vo výbore, pretože tá najlepšie pozná potreby svojho územia.



"Okrem toho považujeme za dôležité, aby navrhovaní zástupcovia do Riadiaceho výboru boli nielen zástupcami z jednotlivých úrovní riadenia verejnej správy, t.j. územnej samosprávy a štátnej správy, ale odborníci v oblasti regionálneho rozvoja alebo oblasti súvisiacej s oblasťou regionálneho rozvoja, čo bude zárukou, že regionálny príspevok smerovaný do územia na základe tohto zákona bude efektívny a adresný na základe poznania potrieb územia," dodal Kaliňák.



ZMOS takisto žiada precizovanie plánu rozvoja tak, aby zo zákona bolo zrejmé, že plán predstavuje hlavne súbor aktivít, ktoré nemôžu byť financované z podpory poskytovanej z fondov Európskej únie. Práve na financovanie týchto aktivít by mal slúžiť regionálny príspevok. "Týmto paragrafovým ustanovením zo zákona zabezpečíme, že aj aktivity územného rozvoja vychádzajúce z miestnych a regionálnych rozvojových stratégií majú možnosť získať finančnú podporu, a tým aj šancu na realizáciu," dodal Kaliňák. Ide pritom o aktivity, ktoré sú "na konci priorít".



ZMOS zároveň upozornilo, že v znení zákona sa neuvádza, ako budú nové plány rozvoja, ktoré sa spravidla vypracujú na päť rokov, vyhodnocovať a v akej periodicite. "Považujeme za dôležité zakotviť, resp. uviesť obdobie vyhodnocovania do paragrafového znenia, ktoré v navrhovanej novele zákona absentuje," uzavrel Kaliňák.