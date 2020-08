ZMOS pripravil workshop o rizikách zdieľanej ekonomiky

Piešťany 24. augusta (TASR) - Výhody i dlhodobé riziká zdieľanej ekonomiky a jej dosahy na služby a financie budú témou workshopu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý bude v utorok (25. 8.) v Piešťanoch. Poznatky z neho chce organizátor využiť aj v rámci prípravy novely zákona o miestnych daniach. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.



"Mestá a obce s obrovským potenciálom v cestovnom ruchu stoja pred mnohými problémami, pri ktorých je potrebné formulovať riešenia s východiskami. Jedným z nich je neexistencia regulácie služieb obehovej ekonomiky v sektore dopravy a ubytovania, čo vytvára priestor pre šedú ekonomiku, znižuje reálnu konkurencieschopnosť a spôsobuje výpadky na príjmoch. A v neposlednom rade prevádzkovatelia týchto služieb sa podieľajú na využívaní súvisiacej verejnej infraštruktúry, ale neparticipujú na jej udržiavaní a skvalitňovaní. Workshop sa preto sústredí na kľúčové oblasti, na ktoré je potrebné reagovať adekvátnymi nástrojmi," uviedol Kaliňák.



Pozvanie do Piešťan prijal Martin Lér, ktorý prinesie skúsenosti, dáta a potrebné zmeny v oblasti zdieľanej ekonomiky v Prahe. Účastníci sa oboznámia s Piešťanským užitočným kolesom, skúsenosti so zdieľaním bicyklov po dvoch sezónach v praxi predstaví zástupca Inštitútu trvalo udržateľného rozvoja a environmentalistiky Dušan Knap. Peter Blaas, expert na smart riešenia, uvedie výhody, riziká a skúsenosti so zdieľaním kolobežiek, bicyklov, skútrov a člnov v rekreačných oblastiach. Komunikácia ako základ výmeny informácií na základe mimoriadnej zaujímavej aplikácie bude téma expertov na smart riešenia Jakuba Janegu a Andrej Krúpu.



Podujatie je súčasťou aktivít ZMOS-u v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený Operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.