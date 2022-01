Združenie miest pripravuje dosahovú štúdiu k rozvoju vidieka

Bratislava 3. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje dosahovú štúdiu zameranú na vidiek ako investičnú príležitosť. Informoval o tom Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.



Dosahová štúdia zameraná na vidiek ako investičnú príležitosť bude podľa neho reflektovať napríklad na to, že Slovensko je typicky vidieckou krajinou, keďže obce, teda samosprávy bez štatútu mesta, tvoria 96 percent zo všetkých obcí na Slovensku. Líšia sa počtom obyvateľov, čo ich radí do rôznych veľkostných kategórií. Rovnako nemajú identickú demografickú štruktúru a tiež adekvátne podmienky pre uspokojujúci prístup obyvateľov k rôznym formám verejných služieb.



Priblížil, že hlavným cieľom dosahovej štúdie bude návrh východísk, zmien a podporných mechanizmov, spolu s príkladmi dobrej praxe ako kombinácie optimálnych riešení pretrvávajúcich štrukturálnych problémov.



ZMOS podľa Kaliňáka dosahovou štúdiou zmapuje a na základe získaných dát dokáže kvantifikovať riešenia, ktoré sa budú dotýkať základných služieb a potrieb, možnosti medziobecnej spolupráce na spoločnom výkone verejných služieb.



"Očakávame, že s takto koncipovanou dosahovou štúdiou zároveň priamo podporíme lokálnu hospodársku politiku, rozšírime nástroje zdieľanej samosprávy a pomôžeme pri preukázateľnom probléme, ktorý sa týka neúspešného znižovania regionálnych rozdielov," zdôraznil.



ZMOS od dosahovej štúdie, ktorá sa bude realizovať od januára do konca apríla, podľa Kaliňáka očakáva zmapovanie súčasného, dlhodobého a nepriaznivého stavu, formulovanie východísk s finančnými a sociálno-ekonomickými dosahmi, definovanie prístupu a východísk, ktoré poukážu na investičnú príležitosť vo vzťahu k vidieku s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj územia a štandardy krajinotvorby v kombinácii s riešením dostupnosti verejných služieb na vidieku.



Informoval, že na účely analytickej štúdie sa využijú dáta z reprezentatívnych prieskumov a tzv. druhotriedenia dát, ktoré ZMOS realizovalo vo viacerých oblastiach, ale aj využitie štatistických ukazovateľov na časovom slede zo zdrojov Štatistického úradu SR.



Kaliňák dodal, že dosahová štúdia sa realizuje v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Dokument bude tiež verejne prístupný v knižnici na webovej stránke ZMOS, kde sú k dispozícii aj ostatné, doposiaľ vytvorené dokumenty.