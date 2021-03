ZMOS pripravuje rezervačnú aplikáciu na pomoc gastrosektoru

Bratislava 4. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje aplikáciu na pomoc gastrosektoru. Informoval o tom vo štvrtok ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Novinkou na pomoc gastropriemyslu má byť špecializovaný rezervačný systém pre reštaurácie. "Sme presvedčení, že postupom času, s rozširovaním očkovania, posilňovaním kolektívnej imunity a pozitívnymi výsledkami pandemických opatrení bude prichádzať k postupnému uvoľňovaniu situácie," vysvetlil Kaliňák s tým, že podobný scenár badať aj v zahraničí.



S pomocou univerzálneho systému prihlasovania by mohli prevádzky dodržiavať podobné pravidlá, ktoré zatiaľ vidno v zahraničí, pričom by vopred vedeli, kto a na ktorú hodinu si objednal stôl v reštaurácii. "Takto by mohli byť zároveň dodržané presné kapacitné podmienky návštev prevádzok v súvislosti s dodržiavaním vládnych opatrení a ochrany zdravia návštevníkov reštaurácii. Zároveň by každá takáto prevádzka vybavená rezervačným systémom mohla byť súčinná pri prípadnom epidemiologickom trasovaní, čím sa dajú detekovať veľmi presne prípadné ohniská šírenia nákazy," zdôraznil Kaliňák.



Aplikácia by podľa ZMOS mohla pomôcť zvrátiť nepriaznivý ekonomický vývoj v tomto segmente. Dochádza v ňom totiž k likvidácii stoviek prevádzok a k prepúšťaniu zamestnancov.



V rámci digitálneho reštartu ZMOS pripravuje pritom už druhú pomocnú aplikáciu - prvou bol rezervačný systém a portály o mobilných odberových miestach (MOM). "Bezplatný rezervačný systém Bookio využíva viac ako 400 samospráv, podnikov, zdravotníckych zariadení a už viac ako milión ľudí. Mimoriadne vysokú návštevnosť má aj portál, na ktorom ponúkame MOM na dlani, a za 11 dní od spustenia sme na portáli zaznamenali návštevnosť viac ako 570.000 ľudí," podotkol Kaliňák.



"Združenie miest a obcí Slovenska využije doterajšie praktické skúsenosti a silné odborné zázemie expertov v oblasti informačno-komunikačných technológií, ktorí majú praktické skúsenosti, preukázateľné úspechy, ale zároveň chuť pomôcť v tejto neľahkej dobe," dodal Kaliňák s tým, že združenie si uvedomuje, že táto služba bude limitovaná štátnymi reguláciami z hľadiska uvoľňovania opatrení, avšak nechce strácať čas a už teraz sa chce pripravovať na obdobie, keď bude táto služba pomáhať ľuďom, reštauráciám aj ich zamestnancom.