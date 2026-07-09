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ZMOS rokoval s vedením Slovenskej pošty o optimalizácii služieb
V rámci zmierňovania dosahov krokov Slovenskej pošty víta združenie model Malá pošta, ktorý si na návrh ZMOS-u osvojila Slovenská pošta.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rokovalo vo štvrtok s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kupkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pôšt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti pošty. Konštatuje to predseda ZMOS Jozef Božik.
„Žiadame dôslednú komunikáciu Slovenskej pošty smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí v území,“ zdôrazňuje Božik.
Združenie podotýka, že narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách i obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov. Treba preto podľa neho jasne povedať, že tieto rozhodnutia nerobia mestá a obce, ale sú dôsledkom optimalizácie siete poštových služieb Slovenskej pošty. A ak obec nie je včas informovaná, nevie obyvateľom vysvetliť, čo a prečo sa tak deje a aké náhradné riešenie bude zabezpečené.
„Poštové služby musia zostať dostupné. Ak sa má v obci zmeniť režim fungovania pošty, obec to musí vedieť vopred,“ podotýka Božik.
V rámci zmierňovania dosahov krokov Slovenskej pošty víta združenie model Malá pošta, ktorý si na návrh ZMOS-u osvojila Slovenská pošta. Podľa združenia môže pomôcť zachovať základné poštové služby v obciach a priniesť ich aj tam, kde doteraz pošta nebola. Prevádzkovateľom môže byť napríklad obecný úrad, miestna prevádzka alebo iný dostupný partner v obci.
ZMOS zároveň odkazuje, že v komunikácii so Slovenskou poštou bude pokračovať.
„Žiadame dôslednú komunikáciu Slovenskej pošty smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí v území,“ zdôrazňuje Božik.
Združenie podotýka, že narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách i obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov. Treba preto podľa neho jasne povedať, že tieto rozhodnutia nerobia mestá a obce, ale sú dôsledkom optimalizácie siete poštových služieb Slovenskej pošty. A ak obec nie je včas informovaná, nevie obyvateľom vysvetliť, čo a prečo sa tak deje a aké náhradné riešenie bude zabezpečené.
„Poštové služby musia zostať dostupné. Ak sa má v obci zmeniť režim fungovania pošty, obec to musí vedieť vopred,“ podotýka Božik.
V rámci zmierňovania dosahov krokov Slovenskej pošty víta združenie model Malá pošta, ktorý si na návrh ZMOS-u osvojila Slovenská pošta. Podľa združenia môže pomôcť zachovať základné poštové služby v obciach a priniesť ich aj tam, kde doteraz pošta nebola. Prevádzkovateľom môže byť napríklad obecný úrad, miestna prevádzka alebo iný dostupný partner v obci.
ZMOS zároveň odkazuje, že v komunikácii so Slovenskou poštou bude pokračovať.