ZMOS rokuje o možnosti použiť rezervný fond aj na bežné výdavky

Bratislava 4. apríla (TASR) - Preklenúť kritické obdobie súvisiace s nedostatkom financií samospráv by mohla pomôcť novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá by povolila použiť rezervný fond nielen na kapitálové, ale aj bežné výdavky miest a obcí. Po štvrtkovom rokovaní Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to načrtol predseda združenia Jozef Božik.



"Nie je to systémové riešenie, no môže pomôcť mestám a obciam v tom najbližšom období," uviedol Božik, ktorý informoval, že o tejto možnosti rokuje ZMOS s Ministerstvom financií (MF) SR. Priznal, že o tejto téme sa vedie diskusia aj na úrovni členov združenia. "Hovoríme o tom, aby sme neminuli nasporené prostriedky z minulých rokov určené na znižovanie investičného dlhu," poznamenal. "Toto je však cesta, po ktorej teraz kráčame, aby sme si vedeli pomôcť v tejto najvyhrotenejšej situácii," zdôraznil predseda združenia.



Ďalšou možnosťou, o ktorej ZMOS rokuje s rezortom financií, je možnosť vyplatiť jednorazovo kompenzáciu za znížené príjmy samospráv v dôsledku prijatých legislatívnych opatrení, týka sa to alikvotnej čiastky výnosu z dane z príjmov fyzických osôb, približne 236 miliónov eur. Predseda ZMOS-u pripomenul, že k podobnej dohode s vládou došlo aj v roku 2023. "Teraz sme túto otázku opäť otvorili preto, aby počas apríla, mája a čiastočne aj v júni mohlo dôjsť k optimalizácii príjmovej časti rozpočtov samospráv," uviedol.



Deklaroval tiež, že pretrvávajúca požiadavka združenia sa týka novely zákona o sociálnych službách, ZMOS chce znenie zákona vrátiť do obdobia rokov 2019 - 2020, keď obce a mestá nemali povinnosť platiť platby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. "Nie preto, že nechceme platiť, ale tie peniaze jednoducho nemáme," zdôraznil Božik. V tejto veci rokuje ZMOS s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Členovia ZMOS-u poukázali tiež na to, že samosprávy naďalej bojujú s nárastom výdavkov súvisiacich s valorizáciou miezd vo verejnej správe či so zvýšenými cenami energií. Opakovane tiež varovali, že nedostatok financií už ohrozuje nielen zabezpečenie služieb samospráv pre občanov, ale aj kofinancovanie projektov z európskych prostriedkov, a tým do veľkej miery aj rozvoj miest a obcí.