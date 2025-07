ZMOS sa dištancuje od vyjadrení S. Migaľa, je nezávislé a nestranícke

Bratislava/Zvolen 11. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa dištancuje od minulotýždňových vyjadrení ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý). Združenie bolo a zostáva nezávislou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je obhajoba záujmov miest a obcí bez ohľadu na politické prostredie či aktuálne mocenské rozloženie. Uviedla to Zuzana Špačeková, ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS, vo vyhlásení združenia k Migaľovým vyjadreniam, že predseda ZMOS Jozef Božik vymenil apolitickosť za politickú kariéru v strane Hlas-SD.



„Zdôrazňujeme, že podľa stanov ZMOS je združenie dobrovoľným, záujmovým a od politických strán nezávislým združením miest a obcí Slovenskej republiky. Tento princíp nezávislosti je základom našej činnosti. Vychádzame z neho vo všetkých aktivitách, ktorých cieľom je presadzovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí,“ spresnila.



Pripomenula, že v roku 2023 pred parlamentnými voľbami podpísalo ZMOS memorandá so siedmimi politickými stranami, ktoré sú prejavom obojstranného záväzku spolupracovať na dosahovaní kľúčových priorít členských miest a obcí v novom volebnom období. Cieľom memoránd je podporovať napĺňanie strategických cieľov rozvoja územia a posilňovať spoluprácu, ktorá presahuje politické rozdiely. V tomto duchu a v súlade so stanovami rokuje ZMOS s politickými stranami a hnutiami.



Podčiarkla, že ZMOS zostáva jednotným a silným hlasom svojich členov. Stanoviská predsedu a podpredsedov združenia vyjadrujú nestranícky záujem miest a obcí o napĺňanie prísľubov a vedenie vecných rokovaní a majú plnú podporu členskej základne. Platí to aj v prípade stanovísk k náhlym zmenám a postojov zo strany reprezentantov vlády, ktoré majú zásadný dosah na život a financovanie rozvoja územných samospráv. Táto skutočnosť je dôkazom stability a vnútorného súladu združenia, dodáva.



Zdôraznila, že ZMOS bude aj naďalej dôsledne presadzovať záujmy a práva členských miest a obcí. „Akékoľvek snahy o spájanie ZMOS s jednotlivými politickými lídrami považujeme za zavádzajúce a tendenčné. ZMOS si zachováva nezávislosť a jednotu ako reprezentant 96 % miest a obcí na Slovensku,“ dodala Špačeková.



Uzavrela, že vyhlásenie združenia o nezávislosti a nestraníckosti podporilo 121 členov Komory obcí a Komory miest ZMOS na zasadnutiach komôr, ktoré sa uskutočnili vo štvrtok (10. 7.) a v piatok vo Zvolene.



Migaľ minulý štvrtok (3. 7.) uviedol, že si vždy vážil spoluprácu so ZMOS ako apolitickou a odborne zdatnou organizáciou. Posledný vývoj však podľa neho ukazuje, že predseda združenia Jozef Božik vymenil apolitickosť za vlastnú politickú kariéru v Hlase a zatiahol ZMOS do vojny vedenia Hlasu proti ich bývalým členom.