ZMOS: Samosprávy môžu prísť budúci rok o pol miliardy eur

Bratislava 5. októbra (TASR) - Daňové prognózy pre samosprávy na budúci rok sú neprijateľné a znamenali by zánik služieb pre občanov. V rozpočtoch miest a obcí by totiž malo dôjsť v roku 2024 k výpadku dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v objeme takmer 474 miliónov eur. Upozornilo na to vo štvrtok vo svojom vyhlásení Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Vyzýva preto súčasnú aj budúcu vládu na zohľadnenie tohto výpadku pri príprave rozpočtu na budúci rok.



Združenie pripomenulo, že aktuálna daňová prognóza pre rok 2024 predpokladá výnos DPFO pre mestá a obce 2,020 miliardy eur, čo je v porovnaní s aktuálnou prognózou na rok 2023 vo výške 2,494 miliardy eur výpadok takmer 474 miliónov eur. "V prípade, že by chcela samospráva výpadok DPFO sanovať z výnosu dane z nehnuteľností, musela by sa daň z nehnuteľnosti pre rok 2024 zvýšiť o takmer sto percent, čo je pre ZMOS rovnako neprijateľné vzhľadom na sociálno-ekonomickú situáciu občanov," zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik.



Združenie vo vyhlásení upozornilo, že kompetencie miestnych samospráv sa nemenia, s výnimkou preneseného výkonu na úseku stavebného konania. Vyše 4000 kompetencií budú mestá a obce vykonávať aj v roku 2024. Aj napriek úsporným opatreniam na miestnej úrovni a zvyšovaniu daní čaká samosprávy deficitné hospodárenie, čo by znamenalo znemožnenie poskytovania služieb pre občanov, všestrannej starostlivosti a miestneho rozvoja.



"Aby sme sa vyhli tomuto scenáru, ktorý nás v určitej miere neminie, žiadame súčasnú vládu o "biely rozpočet" na rok 2024 a novú vládu o začatie spoločných rokovaní k návrhu rozpočtu verenej správy na rok 2024, aby sme sa nestali len prevádzkarmi a údržbármi vlastných úradov a zariadení, ale plnohodnotným orgánom verejnej moci, ktorý sa môže postarať o kvalitný život svojich občanov a všestranný rozvoj územia," dodal Božik.